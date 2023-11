Aerosooli hügroskoopsuse ja kliimamuutuste vaheline seos

By

Aerosooliosakesed mõjutavad oluliselt Maa kliimat ja nende omaduste mõistmine on kliima täpseks modelleerimiseks ülioluline. Üks oluline omadus on hügroskoopsus, mis viitab aerosooliosakeste võimele hoida vett atmosfääris. Aerosooliosakeste hügroskoopsuse määramine on keeruline nende muutuva ja keeruka olemuse, sealhulgas selliste tegurite tõttu nagu suurus ja keemiline koostis.

Hiljuti ajakirjas Nature Communications avaldatud uuring on aga teinud märkimisväärseid edusamme aerosooli koostise ja hügroskoopsuse vahelise seose mõistmisel. Max Plancki keemiainstituudi ja Leibnizi troposfääriuuringute instituudi juhitud rahvusvaheline uurimisrühm töötas aerosooliosakestes leiduvate orgaaniliste ja anorgaaniliste materjalide põhjal välja lihtsa lineaarse valemi hügroskoopsuse hindamiseks.

Uuringus kasutati andmeid 16 mõõtmiskampaaniast, mis viidi läbi aastatel 2004–2020, hõlmates paljusid Maa piirkondi ja kliimavööndeid. Need kampaaniad hõlmasid hügroskoopsuse mõõtmist, kasutades pilve kondensatsioonituumade mõõtmist, ja osakeste keemilise koostise mõõtmist aerosooli massispektromeetria abil. Seda ulatuslikku andmekogumit analüüsides leidsid teadlased, et efektiivse aerosooli hügroskoopsuse (κ) saab arvutada lihtsa lineaarse valemi abil: κ = ϵorg ⋅ κorg + ϵinorg ⋅ κinorg.

Tulemused näitasid, et orgaaniliste osakeste (κorg) hügroskoopsus oli globaalselt keskmiselt 0.12 ± 0.02, samas kui anorgaaniliste ioonide (κinorg) hügroskoopsus oli keskmiselt 0.63 ± 0.01. Need väärtused annavad olulise ülevaate aerosooliosakeste rollist kliimamuutustes ja neid saab kasutada globaalsetes kliimamudelites kliimaprognooside parandamiseks.

Juhtteadur Mira Pöhlker Leibnizi Troposfääriuuringute Instituudist rõhutab selle uuringu olulisust. "Oleme näidanud, et kliimamudelite hügroskoopsuse arvestamiseks saab teha lihtsustatud eeldusi, " selgitab ta. Tulemused näitavad, et lineaarne valem võib tõhusalt hinnata aerosooli hügroskoopsust, vähendades kliimaprognooside ebakindlust.

See uuring aitab meil mõista aerosooliosakeste rolli kliimamuutustes ja rõhutab nende omaduste täpse iseloomustamise tähtsust. Tulemused võivad parandada kliimamudeleid ja suurendada meie võimet ennustada tulevasi kliimastsenaariume.

FAQ

Mis on hügroskoopsus?

Hügroskoopsus viitab aerosooliosakeste võimele hoida vett atmosfääris. See on oluline tegur, et mõista aerosoolide mõju Maa kliimale.

Kuidas määrati uuringus aerosooliosakeste hügroskoopsus?

Aerosooliosakeste hügroskoopsust mõõdeti pilvede kondensatsioonituumade mõõtmise abil. Need mõõtmised kombineeriti aerosooli massispektromeetria abil saadud osakeste keemilise koostisega.

Mis on uuringu tulemuste tähtsus?

Uuringu tulemused näitavad lihtsat lineaarset valemit, mis võimaldab hinnata aerosooli hügroskoopsust osakestes sisalduvate orgaaniliste ja anorgaaniliste materjalide põhjal. Seda valemit saab kasutada kliimamudelites kliimamuutuste prognoosimise parandamiseks.

Kuidas saab uuringu tulemusi rakendada?

Uuringu tulemused annavad väärtuslikku teavet aerosooli koostise ja hügroskoopsuse vahelise seose kohta. Seda teavet saab kasutada globaalsetes kliimamudelites, et parandada meie arusaamist aerosooliosakeste mõjust kliimamuutustele.