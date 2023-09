Pariisis oksjonil müüdi haruldane 150 miljonit aastat vana dinosauruse skelett

Väga ainulaadne ja erakordselt hästi säilinud dinosauruse skelett nimega Barry pannakse järgmisel kuul Pariisis oksjonile. Kahe meetri pikkune ja viie meetri pikkune Camptosaurus pärineb hilisest juuraajast, mistõttu on see umbes 150 miljonit aastat vana. Iguanodontidae taimtoiduliste sugukonna liikmena on Barry üks varasemaid dinosauruste rühmi, mis kunagi avastati.

Algselt 1990. aastatel Wyomingis avastatud haruldane leid läbis põhjaliku restaureerimistöö paleontoloogi Barry Jamesi poolt, kelle järgi see nime sai. Täiendavaid taastamistöid tegi ka Itaalia labor Zoic, kes skeleti eelmisel aastal hankis. Alexandre Giquello kuulsast Pariisi oksjonimajast Drouot kirjeldab isendit kui "äärmiselt hästi säilinud", kuna enam kui 80 protsenti luustikust koosneb algsest luust. Ainuüksi kolju jääb enam kui 90 protsendi ulatuses terveks.

Dinosauruse säilmed on kunstiturul väga ihaldatud ja igal aastal müüakse maailmas vaid üksikuid selliseid isendeid. Barry hinnanguline oksjonihind on kuni 1.2 miljonit eurot (1.9 miljonit dollarit). Kuigi mõned eksperdid väljendavad muret selle pärast, et erakollektsionäärid ei paku dinosauruste skelettidele korralikku hooldust ja avalikku juurdepääsu, usuvad teised, et eraomandis olevad isendid muutuvad lõpuks avalikkusele kättesaadavaks.

Barry oksjon pakub harukordset võimalust omada killukest eelajaloolist ajalugu, mis kindlasti köidab ja intrigeerib. Kuna tegemist on väga nõutud ja hoolikalt taastatud dinosauruse skeletiga, toob see eelseisval oksjonil miljoneid dollareid.