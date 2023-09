Pursketest: edusammud kosmosejaama mooduli disainis

Colorados asuv ettevõte Sierra Space viis hiljuti läbi lõhkekatse, mille käigus plahvatas tahtlikult täispuhutava mooduli uus kujundus, mida kasutatakse rahvusvahelise kosmosejaama (ISS) järeltulija jaoks. Pursketest on ülioluline, et testida mooduli konstruktsiooni piire enne selle kosmoses lendamist. Koostöös Delaware'is asuva ettevõttega ILC Dover loodud moodul kasutab õmmeldud ja kootud kangaid, peamiselt Vectrani, mis muutuvad täispuhumisel jäigaks.

Sierra Space'i eesmärk on saada moodul nimega LIFE (Large Integrated Flexible Environment) 2030. aastaks valmis kosmosejaama Orbital Reef jaoks, mida juhib Jeff Bezose Blue Origin ja mida rahastab NASA. Lisaks plaanib Sierra kosmosejaama toetamiseks pakkuda laeva nimega Dream Chaser, mis suudab vedada nii lasti kui ka meeskonda. Hiljutised pursketesti tulemused näitasid täismahus mooduli sertifitseerimisstandardist 33% marginaali, mis tähistab olulist paranemist võrreldes varasemate disainidega.

Pursketest on üks paljudest katsetest, mille Sierra Space oma LIFE prototüüpidega tegi. Lisaks lõhkemistestidele viidi läbi roomekatsed, allutades moodulitele pikema aja jooksul tavapärasest kõrgemat survet. Kõik need katsed viidi läbi NASA Marshalli kosmoselennukeskuses ja need on olnud mooduli disaini edendamisel üliolulised.

NASA, tunnistades vajadust tulevaste kosmosejaamade järele, mis asendaksid ISS-i, on rahastanud kommertsrajatiste arendamist. Teine Houstonis asuv ettevõte Axiom Space on samuti saavutanud lepingu oma kosmosejaama moodulite loomiseks, mis kinnitatakse ISS-ile alates 2026. aastast.

Selleks, et minimeerida ISS-i ja uute kosmosejaamade vahelise teadustöö kättesaadavuse puudujääke, töötab NASA aktiivselt kaheaastase üleminekukava kallal. Valge Maja teadus- ja tehnoloogiapoliitika büroo on välja andnud strateegia, mis sisaldab kavandatud samme selle ülemineku jaoks, mille eesmärk on tagada ülioluliste teadusuuringute jätkumine kosmoses.

Sierra Space'i läbiviidud purskekatse tähistab kosmosejaama mooduli disaini olulist edasiminekut. Tänu selliste ettevõtete nagu Sierra Space ja Axiom Space jätkuvatele jõupingutustele tundub kosmoseuuringute ja kosmosealaste teadusuuringute tulevik paljulubav.

Allikad:

– Sierra kosmoseametnikud

- NASA