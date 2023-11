Bakterite mälu: kuidas mikroobid kasutavad rauda strateegiate edasiandmiseks

Austini Texase ülikooli teadlased on teinud intrigeeriva avastuse: bakteritel on võime luua mälestusi, nagu inimestelgi, et aktiveerida teatud käitumist. Neid mälestusi saab edasi anda põlvkondade kaupa ja neil on oluline roll ohtlike infektsioonide tekkes ja antibiootikumiresistentsuse kujunemisel.

Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuringus keskendusid teadlased konkreetselt E. coli bakteritele ja nende rauataseme kasutamisele teabe salvestamiseks. Nad leidsid, et madalama rauasisaldusega bakterirakud olid sülemlemisel paremad, samas kui biokilesid moodustavatel bakteritel oli kõrgem rauasisaldus. Tasakaalustatud rauasisaldusega inimestel ilmnes antibiootikumitaluvus. Need "raudsed mälestused" püsisid vähemalt neli põlvkonda, enne kui kadusid seitsmendaks põlvkonnaks.

Kuigi bakteritel ei ole aju ega närvisüsteemi, saavad nad koguda oma keskkonnast teavet ja salvestada seda edaspidiseks kasutamiseks. Uuringu juhtiv autor Souvik Bhattacharyya selgitab, et bakterid saavad salvestatud teabele kiiresti juurde pääseda, kui nad on sageli teatud keskkonnaga kokku puutunud.

Raud, mis on üks levinumaid elemente Maal, mängib rakuprotsessides olulist rolli. Teadlased väidavad, et madal rauasisaldus käivitab bakterite mälestused, et moodustada kiiresti liikuv rändparv, samas kui kõrge rauasisaldus näitab biokile moodustamiseks sobivat keskkonda.

Selline arusaam bakteriaalsest mälust avab uusi võimalusi bakteriaalsete infektsioonide ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks. Suunates virulentsuse jaoks olulise raua taseme, saavad teadlased välja töötada ravimeid, mis häirivad bakterite strateegiaid ja muudavad need ravile vastuvõtlikumaks.

Kokkuvõttes toob see uuring esile bakterite põneva võime mälestusi salvestada ja tulevastele põlvedele edasi anda. Bakterite käitumise taga olevaid mehhanisme lahti harutades avavad teadlased potentsiaalseid strateegiaid bakteriaalsete infektsioonide vastu võitlemiseks ja antibiootikumiresistentsuse vastu võitlemiseks.

FAQ

Mis on bakteriaalsed mälestused?

Bakterite mälud on salvestatud teave, millele bakterid pääsevad juurde ja mida saavad kasutada konkreetse käitumise aktiveerimiseks vastuseks keskkonna stiimulitele.

Kuidas bakterid mälestusi talletavad?

Bakterid salvestavad mälestusi, kasutades tavalisi keemilisi elemente, nagu raud, et kodeerida ja edastada teavet oma järglastele hilisemate põlvkondade jooksul.

Millist rolli mängib raud bakterite mälus?

Raua tase bakterirakkudes toimib võtmetegurina mälestuste salvestamisel ja neile juurdepääsul. Madalama rauasisaldusega bakterirakud suudavad sülemleda paremini, kõrgema rauasisaldusega bakterirakud aga moodustavad biokilesid. Tasakaalustatud rauasisaldus on seotud antibiootikumitaluvusega.

Kuidas saab bakterite mälu mõistmine meile kasu tuua?

Bakterite mälu mõistmine avab võimalused sihipäraste ravimite väljatöötamiseks, et häirida bakteriaalseid strateegiaid ja võidelda infektsioonidega. Rauatasemega manipuleerides võivad teadlased potentsiaalselt muuta bakterid ravile vastuvõtlikumaks.