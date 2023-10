Uus meetod kasutab puhta energia tehnoloogia jaoks haruldaste muldmetallide elementide ekstraheerimiseks baktereid

Cornelli ülikooli teadlased on avastanud uue viisi New Yorgi osariigis Oneida järvest Shewanella oneidensis-nimelise bakteri ekstraheerimiseks ja kasutamiseks. Sellel bakteril on afiinsus haruldaste muldmetallide elementide, näiteks lantaniidide suhtes, mis on puhta ja taastuvenergia tehnoloogiate jaoks olulised. Meetod, mida nimetatakse biosorptsiooniks, võimaldab bakteritel töödelda haruldasi muldmetalle keskkonnasõbralikumal viisil võrreldes praeguste ekstraheerimismeetoditega. Biosorptsioon ei nõua kangete kemikaalide kasutamist, mis on sageli kantserogeensed ja keskkonnale kahjulikud.

Cornelli bioloogilise ja keskkonnatehnika professori ja projekti juhtivteaduri Buz Barstow sõnul võimaldab see uus tehnoloogia üksikute lantaniidide eraldamiseks skaleeritavat ja keskkonnasõbralikku protsessi. Seda saab kasutada arenenud riikides, kus kehtivad ranged keskkonnaeeskirjad, vältides keskkonnaprobleemide allhanget vähem arenenud riikidest. Praegune lahustiga ekstraheerimise meetod hõlmab kantserogeensete ja keskkonnale kahjulike orgaaniliste lahustite kasutamist. See nõuab ka suuri koguseid ekstraheerivaid aineid ja pikki eraldamisprotsesse, mis võib põhjustada lekkeprobleeme.

See uurimus aitab kaasa haruldaste muldmetallide elementide ekstraheerimise bioloogiliste lähenemisviiside kasvavale valdkonnale. Teised teadlased, nagu Joey Cotruvo Penn State'is ja Cecilia Martinez-Gomez UC Berkeleys, töötavad samuti eraldamise bioloogiliste lähenemisviiside kallal. Siiski pakub biosorptsioon teatud eeliseid, nagu madalam spetsiifilisus ja haruldaste muldmetallide elementide lihtsam eemaldamine absorbendist, muutes selle potentsiaalselt kiiremaks ja skaleeritavamaks protsessiks. Biosorptsioon välistab ka puhastamise vajaduse, kuna selleks on vaja ainult biomassi, mida saab kergesti kasvatada ilma täiendavate puhastamisetappideta.

Teadlased näevad selle tehnoloogia jaoks lähitulevikus kaubanduslikke rakendusi. Projektis osalevate teadlaste asutatud ettevõte nimega Reegen püüab seda tehnoloogiat turustada koos muude meetoditega haruldaste muldmetallide elementide eraldamiseks mikroobide kujundamiseks. See areng pakub jätkusuutlikumat ja tõhusamat alternatiivi Hiina praegusele domineerivale seisundile haruldaste muldmetallide tootmises, mis on põhjustanud tõsiseid vee- ja mullareostusprobleeme.

Allikas: Cornelli ülikool, Yale'i keskkonnakool