Imikute tähelepanuväärne tajumine oma kehast ja ümbrusest

Birminghami ülikooli hiljutine uuring avastas, et juba nelja kuu vanustel imikutel on märkimisväärne võime mõista, kuidas nende keha suhtleb ümbritseva maailmaga. See Birmingham BabyLabi läbi viidud murranguline uuring heidab uut valgust imikute eneseteadvuse arengule ja toob esile nende kaasasündinud kognitiivsed võimed.

Uuring hõlmas katseid nelja ja kaheksa kuu vanuste beebidega. Väikelastele esitati ekraanil pall, mis liikus neile kas lähemale või kaugemale. Üllataval kombel, kui pall lähenes ekraanil lähimale punktile, kogesid beebid kätel väikest vibratsiooni. Nende katsete ajal jälgiti tähelepanelikult ajutegevust ja leiud olid tõeliselt põnevad.

Tulemused näitasid, et isegi kõigest nelja kuu vanustel imikute ajutegevus oli somatosensoorselt (taktiilselt) suurenenud, kui puudutusele eelnes nende poole liikuv objekt. See viitab sellele, et imikutel on loomulik võime tajuda oma ümbrust ja mõista, kuidas nende keha suhtleb ümbritseva ruumiga. Seda kontseptsiooni tuntakse peripersonaalse ruumina ja see mängib nende varajases arengus otsustavat rolli.

Birminghami ülikooli juhtivteadur ja psühholoogia teadur dr Giulia Orioli selgitas, et leiud näitavad imikute võimet luua seoseid selle vahel, mida nad näevad ja mida nad tunnevad. See tähendab, et isegi enne, kui imikud on õppinud objekte jõudma, on nende multisensoorne aju ühendatud mõistma neid ümbritsevat ruumi ja seda, kuidas nende keha sellega suhtleb.

Uuringus vaadeldi ka seda, kuidas vanemad, kaheksa kuu vanused imikud reageerisid ootamatutele puudutustele. Huvitav on see, et kui nende käte puudutus järgnes ekraanil neist eemalduvale pallile, näitas nende ajutegevus üllatuse märke. See viitab sellele, et beebide esimese eluaasta jooksul areneb nende aju keerukam teadlikkus oma keha asukohast ümbritseva suhtes.

Need leiud, mis avaldati teaduslikes aruannetes 2023. aasta novembris, annavad väärtuslikku teavet imikute eneseteadvuse varase arengu kohta. Nagu märkis arengupsühholoog professor Andrew Bremner, näitab uuring, et imikud saavad kasvades ja maailma avastades paremini aru, kuidas nende keha neid ümbritsevas ruumis eksisteerib.

KKK

1. Kas juba neljakuused beebid saavad aru, kuidas nende keha ümbritsevaga suhtleb?

Jah, Birminghami ülikooli Birmingham BabyLabi läbiviidud uuringu kohaselt on juba neljakuustel beebidel märkimisväärne võime mõista, kuidas nende keha suhtleb ümbritseva maailmaga. See viitab sellele, et imikutel on loomulik võime tajuda oma ümbrust ja mõista oma keha suhet ümbritseva ruumiga.

2. Mis on peripersonaalne ruum?

Peripersonaalne ruum viitab ruumi piirkonnale, mis ümbritseb vahetult indiviidi keha. See esindab ala, kus nad saavad objektidega suhelda, ja on nende välismaailma tajumise ja teadlikkuse jaoks ülioluline.

3. Kuidas muutub beebide teadlikkus oma kehaasendist kasvades?

Uuring näitas, et kui imikud oma esimese eluaasta jooksul edenevad, areneb nende aju keerukam teadlikkus oma keha asukohast ümbritseva suhtes. Vanemad, kaheksa kuu vanused imikud näitasid puudutamisel üllatuse märke pärast seda, kui kogesid objekti ekraanil eemaldumist. See viitab sügavamale arusaamisele nende keha asukohast ja liikumisest keskkonnas, kui nad arenevad edasi.