Uus uurimus paljastab imikute varajase keha- ja ruumitaju

Birminghami ülikooli läbiviidud murranguline uuring näitas, et juba neljakuustel beebidel on võime tajuda oma keha ümbritseva ruumi suhtes. Täna ajakirjas Scientific Reports avaldatud uurimus annab väärtuslikku teavet imikute eneseteadvuse arengu kohta.

Uuringus paljastasid Birminghami BabyLabi eksperdid imikud ekraanil liikuva palliga, mis kas neile lähenes või eemaldus. Kui pall lähenes ekraanil olevatele beebidele, mõjutati nende käte õrnalt vibratsiooni (mida nimetatakse "puudutuseks"), samal ajal kui nende ajutegevust jälgiti. Andmete kogumine toimus Londoni ülikooli Goldsmithsis.

Leiud näitavad, et juba nelja kuu vanuselt on imikute ajutegevus suurenenud somatosensoorses (taktiilses) piirkonnas, kui puudutus järgneb nende poole liikuvale objektile. See viitab sellele, et isegi enne, kui imikute aju õpib objekte otsima, on juba ühendatud visuaalsete stiimulite ja puutetundlike aistingute vahel, mis võimaldab neil mõista oma suhtlust ümbritseva ruumiga. Seda nähtust nimetatakse sageli peripersonaalseks ruumiks.

Birminghami ülikooli juhtivteadur dr Giulia Orioli selgitab: "Meie uuring näitab, et imikueas on imikute loomupärane võime tajuda ja mõista oma kehalist kohalolekut neid ümbritsevas ruumis. Täiskasvanuna kasutame oma asukoha tuvastamiseks ruumis ja objektidega suhtlemise ennustamiseks mitut meelt. Avastus, et imikud ilmutavad neid võimeid nii varajases staadiumis, tekitab intrigeerivaid küsimusi selle kohta, mil määral need oskused on õpitud või kaasasündinud.

Uuringus uuriti ka seda, kuidas vanemad, umbes kaheksa kuu vanused imikud reageerivad ootamatutele puudutustele. Kui puudutusele eelnes pall, mis ekraanil neist eemaldus, ilmnes imikute ajutegevuses üllatuse märke. Professor Andrew Bremner, arengupsühholoogia spetsialist, märgib: "See vanemate imikute üllatusreaktsioonide tähelepanek viitab sellele, et puudutus oli ootamatu objekti liikumise visuaalse suuna tõttu. See näitab, et kui imikud oma esimese eluaasta jooksul edasi arenevad, omandavad nende arenevad ajud keerukama teadlikkuse oma kehalisest olemasolust ümbritsevas keskkonnas.

Edasistes uuringutes kavatsevad teadlased kaasata erinevas vanuses osalejaid, sealhulgas nii nooremaid kui ka vanemaid inimesi. Täiskasvanute ajutegevust uurides loodavad nad valgustada imikute multisensoorsete võimete arenemise trajektoori. Veelgi enam, nende eesmärk on välja selgitada, kas vastsündinutel on juba nende võimete varajased tunnused.

Dr Orioli lõpetuseks toob esile vastsündinute uurimisega kaasnevad väljakutsed, kuid väljendab optimismi võimalike avastuste suhtes: „Töö vastsündinutega kujutab endast ainulaadseid väljakutseid, kuna nad veedavad suurema osa ajast magades ja süües. Sellegipoolest teeme selle vanuserühma uurimisel edusamme ja on tõeliselt põnev kindlaks teha, kas kõigest mõnepäevastel beebidel on algeline teadlikkus oma kehast kosmoses. Kui jah, siis võib-olla uurime inimteadvuse päritolu."

KKK

K: Mis on peripersonaalne ruum?

Peripersonaalne ruum viitab indiviidi keha vahetult ümbritsevale alale, mille sees nad objekte tajuvad ja nendega suhtlevad.

K: Kas lapsed sünnivad eneseteadlikkusega?

Kuigi eneseteadlikkus areneb imikueas ja varases lapsepõlves, näitavad uuringud, et imikutel ilmnevad varajased eneseteadvuse märgid, nagu näiteks oma peegelduse äratundmine, alates umbes 18. elukuust.

K: Kuidas teadlased mõõdavad imikute ajutegevust?

Teadlased kasutavad imikute ajutegevuse mõõtmiseks tavaliselt mitteinvasiivseid meetodeid, nagu elektroentsefalograafia (EEG). EEG kasutab peanahale asetatud elektroode, et tuvastada aju tekitatud elektrilisi signaale.