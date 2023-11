Uued uuringud näitavad imikute ruumilise teadlikkuse varajast arengut

Birminghami ülikooli teadlaste hiljutine uuring näitas, et juba neljakuustel imikutel on ainulaadne tunne, kuidas nende keha suhtleb ümbritseva ruumiga. See murranguline leid heidab valgust imikute eneseteadvuse varasele arengule.

Ajakirjas Scientific Reports avaldatud uuring hõlmas imikutele ekraanil liikuva palli näitamist, mis neile lähenes või neist eemaldus. Samal ajal puudutasid imikud oma käsi õrnalt, samal ajal kui nende ajutegevust jälgiti EEG-korgi abil. Uuringu andmete kogumine toimus Londoni ülikooli Goldsmithsis.

Imikute ajutegevust analüüsides avastasid teadlased, et isegi kõigest nelja kuu vanuselt on imikute somatosensoorne (taktiilne) ajutegevus kõrgem, kui puudutusele eelneb nende poole liikuv objekt. See viitab sellele, et imikud on juba varases eas võimelised tunnetama ja mõistma ruumilist suhet enda ja oma keskkonnas olevate objektide vahel. Seda nähtust nimetatakse tavaliselt peripersonaalseks ruumiks.

Juhtteadur dr Giulia Orioli, Birminghami ülikooli psühholoogia teadur, väljendas, et need leiud seavad kahtluse alla arusaama, et need võimed on ainult õpitud, ja rõhutavad võimalust, et need võivad olla inimestele kaasasündinud. Ta kommenteeris veel: "See imikute ruumilise teadlikkuse varajane areng tekitab intrigeerivaid küsimusi inimteadvuse päritolu ja olemuse kohta."

Lisaks uuriti uuringus, kuidas ootamatud puudutused mõjutasid vanemaid imikuid, eriti kaheksa kuu vanuseid lapsi. Teadlased avastasid, et kui nende käe puudutusele eelnes pall ekraanil neist eemaldudes, ilmutasid imikud ajutegevuses üllatuse märke. See näitab, et kui imikud oma esimese eluaasta jooksul edenevad, muutub nende arusaam oma keha asukohast ruumis keerukamaks.

Uuringu järgmise etapi eesmärk on kaasata osalejaid, kes on nii nooremad kui vanemad kui praeguses uuringus osalenud. Täiskasvanute ajutegevuse uurimisel saadud arusaamad võivad anda väärtuslikku teavet imikute arengutrajektoori kohta. Lisaks soovivad teadlased innukalt uurida, kas vastsündinutel on nende "multisensoorsete" võimete kohta varakult märke.

Lõpetuseks tunnistas dr Orioli vastsündinutega töötamise väljakutseid, kuid väljendas põnevust võimalusest uurida veelgi nooremaid imikuid ja uurida, kas vastsündinutel on ruumilise teadlikkuse alused olemas. Nende varaste arengute avastamine imikute puhul võib anda olulise ülevaate meie arusaamast inimteadvusest.

FAQ:

K: Mida näitas Birminghami ülikooli uuring?

V: Uuring näitas, et juba nelja kuu vanustel imikutel on tunne, kuidas nende keha suhtleb neid ümbritseva ruumiga.

K: Kuidas uuring viidi läbi?

V: Uuringus näidati imikutele ekraanil liikuvat palli, samal ajal puudutades nende käsi õrnalt. Aju aktiivsust jälgiti EEG-korgi abil.

K: Mis on peripersonaalne ruum?

V: Peripersonaalne ruum viitab indiviidi ettekujutusele tema keha vahetult ümbritsevast ruumist.

K: Mida leiti uuringus vanemate imikute kohta?

V: Uuringus leiti, et vanemad, kaheksa kuu vanused imikud, ilmutasid üllatuse märke, kui nende käe puudutusele eelnes pall ekraanil eemaldumisest.

K: Millised on teadlaste järgmised sammud?

V: Teadlased kavatsevad kaasata tulevastesse uuringutesse nooremaid ja vanemaid osalejaid ning uurida, kas vastsündinutel on nende "multisensoorsete" võimete varajased tunnused.