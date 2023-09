Briti Columbia ülikooli magistrandi Megan Winandi läbi viidud uue uuringu eesmärk on heita valgust leevendava translokatsiooni mõjule Columbia täpilistele konnadele. Leevenduslik ümberpaigutamine viitab loomade liikumisele ühest kohast teise kui looduskaitsealaseid jõupingutusi ehitus- või arendusprojektide ajal. Kuigi leevenduste ümberpaigutamine on Briti Columbias alates projektist Sea to Sky muutunud üha tavalisemaks, on selle mõjusid uuritud minimaalselt.

Columbia tähnilisi konni peetakse oluliseks "indikaatorliigiks", kuna need võivad anda väärtuslikku teavet ökosüsteemide tervise kohta. Winand selgitab: "Kui konnal ei lähe hästi, kuna ta võtab endasse õhust või märgalast endasse sattunud saasteaineid, on see tõenäoliselt seetõttu, et ökosüsteemil ei lähe hästi." Lisaks mängivad need konnad toiduvõrgus olulist rolli, olles nii saagiks kui ka kiskjaks.

Winandi läbiviidud uuring hõlmas Columbia tähniliste konnade märgistamist Mayooki märgalal, mis asub Briti Columbias Cranbrooki lähedal. Konnad jagati kolme rühma: üks rühm jäeti kontrollrühmaks nende algsesse elupaika, teine ​​rühm viidi umbes ühe kilomeetri kaugusele ja viimane rühm viidi ümber umbes viie kilomeetri kaugusele. Kevade ja suve jooksul jälgiti konni raadiojälgijate ja transpondersiltide abil.

Uuringu tulemusi analüüsitakse veel, kuid Winand loodab, et tema uurimus aitab mõista leevendava translokatsiooni efektiivsust ja selle mõju liikide ellujäämisele ja liikumisele. See uuring on osa kaheaastasest ettevõtmisest, mis viidi läbi koostöös Ducks Unlimited Canada ja BC vee-, maa- ja ressursside haldamise ministeeriumiga.

Selle uurimistöö tulemused võivad mõjutada tulevasi kaitsealaseid jõupingutusi ja anda väärtuslikku teavet leevendava ümberpaigutamise mõju kohta metsloomaliikidele. See on ülioluline samm selle praktika tagajärgede ja tõhususe mõistmisel, mida veel suhteliselt vähe uuritakse.

Pealkiri: Uus uuring uurib leevendava translokatsiooni mõju Columbia täpilistele konnadele

Allikas: Briti Columbia Ülikool

„Leevendusliku ümberpaigutamise” määratlus: loomade liikumine ühest kohast teise, mis on võrdse või suurema väärtusega looduskaitsemeetmete osana.

Indikaatorliigi määratlus: liik, mis võib anda teavet ökosüsteemi tervise ja seisundi kohta.

