Leevendusliku ümberpaigutamise ja selle mõju uurimine Columbia täpilistele konnadele

Briti Columbia ülikooli magistrant Megan Winand on alustanud murrangulist uuringut, et hinnata leevendava ümberpaigutamise mõju Columbia täpilistele konnadele. Leevendustranslokatsioon hõlmab loomade liikumist ühest kohast teise eesmärgiga säilitada nende populatsioone ehitus- või arendusprojektide ajal. Kuigi leevenduste ümberpaigutamine on viimastel aastatel tähelepanu pälvinud, on selle tõhusus ja pikaajaline mõju suures osas teadmata.

Columbia tähnilised konnad on oluline indikaatorliik, mis peegeldab nende ökosüsteemide tervist. Toimides biotõrjevahendina, aitavad nad reguleerida putukate populatsioone ja pakuvad teistele loomadele toiduallikat. Kuid nende tundlikkus keskkonnategurite suhtes muudab nad haavatavaks elupaikade hävitamise ja reostuse suhtes.

Leevendusliku translokatsiooni mõju uurimiseks kasutas Winand konnade külge kinnitatud raadiojälgijaid ja transpondersilte. Need sildid sarnanesid lemmikloomadel kasutatavate mikrokiipidega ja võimaldasid teadlastel jälgida konnade liikumist. Konnad jagati kolme rühma – kontrollrühm hoiti oma algses elupaigas, rühm liikus veidi, umbes kilomeetri kaugusel ja rühm asus ümber umbes viie kilomeetri kaugusele.

Mitme kuu jooksul salvestas Winand konnade liikumist ning mõõtis nende kaalu ja suurust. Uurimisprojekti, mis viidi läbi koostöös Ducks Unlimited Canada ja BC vee-, maa- ja ressursside haldamise ministeeriumiga, eesmärk on anda ülevaade ümberasustatud konnade ellujäämis- ja liikumisharjumustest.

Kuigi uuringu tulemusi on veel vara kindlaks teha, loodab Winand, et tema uurimus toob valgust leevendamise translokatsiooni väheuuritud teemale. Mõistes lühiajalisi mõjusid ellujäämisele ja liikumisele, saab teha täiendavaid uuringuid selliste küsimuste kohta nagu ressursside konkurents, toidu kättesaadavus, haiguste edasikandumine ja geneetilised tagajärjed.

Leevendusliku ümberpaigutamise tõhususe ja võimalike tagajärgede igakülgseks hindamiseks on vaja täiendavaid uuringuid. Kahepaiksete elupaikadesse tungivate arendus- ja ehitusprojektide arvu suurenemise tõttu on tõhusate kaitsemeetmete jaoks ülioluline ümberpaiknemise pikaajaliste mõjude mõistmine.

Allikad:

– Briti Columbia Ülikool

- Ducks Unlimited Kanada

– BC vee-, maa- ja ressursside haldamise ministeerium