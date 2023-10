Axiom Space valmistub Ax-3 missiooniks ISS-ile

Axiom Space valmistub oma eelseisvaks Ax-3 missiooniks, mis peaks startima jaanuaris Rahvusvahelisse Kosmosejaama (ISS) suunduva kosmoselaeva SpaceX Crew Dragon pardal. Missiooni juhib endine NASA astronaut Michael López-Alegría, kes juhib meeskonda, mis koosneb kolmest kliendist: Walter Villadei Itaaliast, Alper Gezeravcı Türgist ja Marcus Wandt Rootsist.

Hiljutisel briifingul arutasid López-Alegría ja tema meeskonnakaaslased kavandatud kahenädalase missiooni koolitusrežiimi. Nad rõhutasid, et Ax-3 koolitust on täiustatud, võttes aluseks Axiom Space'i eelmistel missioonidel, nagu Ax-1, mida López-Alegría juhtis 2021. aastal, saadud õppetundide põhjal. Üks märkimisväärne muudatus koolituses on suurem keskendumine seadmete optimeerimisele. meeskonna ajahaldusoskused ISS-il olles, pidades seda nende tegevuse oluliseks aspektiks. Selle kohanduse eesmärk on võimaldada López-Alegríal pakkuda oma meeskonnakaaslastele tõhusamat abi ja vähendada nende sõltuvust pardal olevatest professionaalsetest astronautidest.

Kasuks on osutunud ka meeskonna tugev taust sõjaväelenduritena. Kõigil neljal meeskonnaliikmel on sõjaväepilootide kogemus, Gezeravcı ja Villadei teenivad praegu oma riigi õhujõududes. See ulatuslik koolitus ja kogemus on neid ISS-i missiooniks piisavalt ette valmistanud.

Ligikaudu kuus kuud tagasi alanud jätkuvat väljaõpet on toetanud meeskonna varasem kogemus sõjalennukitega, mis annab neile olulise eelise kogu koolitusprotsessi vältel. Villadei, kes töötab Ax-3 piloodina, toob väärtuslikke kogemusi oma juunikuu kosmoselennult Virgin Galacticu esimesel kaubanduslikul SpaceShipTwo missioonil Galactic 01. See suborbitaalne lend võimaldas tal testida oskusi ja lähenemisviise, mida saaks rakendada hilisem ISS-i missioon.

Üldiselt on meeskond oma väljaõppes kindel ja tunneb end Ax-3 missiooniks hästi ette valmistatud. Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) poolt vähem kui aasta tagasi valitud "reserv" astronaut Wandt mainis, et tema väljaõpe on edenenud kiires tempos. Kuigi ta ei ole veel täielikku ESA astronautide koolitusprogrammi läbinud, kasutab ta Axiom Space'i missioonikoolitust ja tunneb end oma võimetes kindlalt.

Kokkuvõttes on Axiom Space täiustanud oma eelseisva Ax-3 missiooni koolitusprogrammi, et tagada meeskonna valmisolek ja optimeerida nende tegevust ISS-il. Keskendudes aja juhtimisele ja meeskonna sõjaväepiloodi taustale, on Axiom Space valmis järjekordseks edukaks eraastronaudi missiooniks ISS-ile.

