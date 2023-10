Axiom Space täiustab ISS-i eraastronautimissioonide väljaõpet

Axiom Space valmistub oma kolmandaks privaatseks astronautimissiooniks Ax-3, mis peaks startima 2022. aasta jaanuaris kosmoselaeval SpaceX Crew Dragon Rahvusvahelisse Kosmosejaama (ISS). Missiooni juhib endine NASA astronaut Michael López-Alegría, kellega ühinevad kolm klienti: Walter Villadei Itaaliast, Alper Gezeravcı Türgist ja Marcus Wandt Rootsist.

Missiooni tutvustaval infotunnil arutasid López-Alegría ja tema meeskonnakaaslased täiustatud väljaõpet, mida Ax-3 jaoks on rakendatud. Lähtudes ettevõtte varasematest missioonidest, sealhulgas Ax-1, saadud õppetundidest rõhutas López-Alegría koolituse optimeerimist. Ax-1 koolitus hõlmas tegevusi, mis ei olnud missiooniga seotud ega keskendunud ISS-il viibimise aja juhtimisele. Ax-3 puhul kavatseb López-Alegría oma katsete ajakava lühendada, et tal oleks rohkem aega oma meeskonnakaaslaste abistamiseks ja vähendada nende sõltuvust ISS-i pardal viibivatest professionaalsetest astronautidest.

Tõhusamaks on muutunud ka koolitus, mida SpaceX pakub Crew Dragonile. López-Alegría väljendas veendumust, et nad on lähenemas "täiuslikule vastusele" missiooni koolituse osas. Lisaks on meeskonna ettevalmistusele kaasa aidanud sõjaväepilootide taust. Gezeravcı ja Villadei on oma õhujõudude aktiivsed liikmed, tuues missioonile väärtuslikku väljaõpet ja kogemusi.

Kuigi Villadeil on Virgin Galacticu suborbitaallennul kosmosesse lendamise lisakogemus, ei pea ta seda ISS-i missiooni jaoks tingimata vajalikuks. Siiski leidis ta, et see oli kasulik esialgne katselend, mis aitas oskusi ja lähenemisviise täiustada.

Wandt, kes sõidab läbi lepingu, milles osalevad Rootsi kosmoseagentuur ja Euroopa Kosmoseagentuur (ESA), on läbinud koolituse, mis põhineb tema varasematel kogemustel ja läbib ESA täieliku astronautide koolitusprogrammi.

Käimasolev väljaõpe, mida toetab varasem kogemus sõjalennukitega, on meeskonna hästi ette valmistanud ja tagab valmisoleku eelseisvaks Ax-3 missiooniks.

Allikad:

- Reuters