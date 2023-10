Uus uuring näitab, et suurim asteroidi mõjustruktuur asub Uus-Lõuna-Walesi lõunaosa all

Teadlased avastasid hiljuti Austraalias Uus-Lõuna-Walesi lõunaosas Murray basseini alla maetud Maa suurima asteroidiga kokkupõrkestruktuuri. Kuigi seda ei ole veel kinnitatud, on selle arvatava kokkupõrkekraatri läbimõõt hinnanguliselt umbes 520 km, mis teeb selle peaaegu kolm korda suuremaks kui praegu suurimaks peetav Vredeforti löögistruktuur Lõuna-Aafrikas.

Uus-Lõuna-Walesi ülikooli teadlased usuvad, et deniliquini struktuur, nagu seda on nimetatud, võis tekkida umbes 420 miljonit aastat tagasi massilise asteroidi kokkupõrke tagajärjel. Kui nende hüpotees tõeks osutub, kirjutaks see rekordiraamatud ümber, ületades isegi kurikuulsa Chicxulubi kraatri Mehhikos, mis on tuntud dinosauruste valitsemisaja lõpetajana ja mis ulatub umbes 150 km laiuselt.

Asteroidi kokkupõrgete struktuure võib olla keeruline tuvastada, kuna need jäävad sageli settekihtide alla peidetuks või on erosiooni tõttu varjatud. Teadlased on aga hiljuti avastanud uued meetodid nende struktuuride tuvastamiseks magnetmustreid analüüsides. Deniliquini struktuur märgati nende mustrite põhjal, mis annab tugeva tõendi selle olemasolust.

Lisaks on teada, et asteroidide kokkupõrked langevad ajaloo jooksul kokku oluliste massiliste väljasuremisjuhtumitega, näiteks nendega, mis hävitasid dinosaurused. See viimane avastus viitab sellele, et Maa ja teised meie päikesesüsteemi planeedid said kuni umbes 3.2 miljardit aastat tagasi suurema hulga lööke. Praegu on Maal 38 kinnitatud ja 43 potentsiaalset mõjustruktuuri, alates väikestest kraatritest kuni suurte maetud ehitisteni.

Teadlaste uurimist jätkates jääb üle oodata, kas Deniliquini struktuur tunnistatakse ametlikult suurimaks asteroidi kokkupõrgete struktuuriks Maal. Selle kolossaalse kraatri väljakaevamine ja uurimine võib anda hindamatu ülevaate meie planeedi ajaloost ja kosmiliste mõjude rollist selle geoloogilise ja bioloogilise evolutsiooni kujundamisel.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on denilikiini struktuur?

Deniliquini struktuur on arvatav asteroidi kokkupõrkekraater, mis asub Austraalias Uus-Lõuna-Walesi lõunaosas Murray basseini all. Kui see kinnitust leiab, saaks sellest suurim teadaolev asteroidi põrkekonstruktsioon Maal.

2. Kui suur on Deniliquini struktuur võrreldes teiste löögikraatritega?

Deniliquini struktuuri läbimõõt on hinnanguliselt umbes 520 km, mis teeb selle peaaegu kolm korda suuremaks kui praegune suurim teadaolev löögistruktuur, Lõuna-Aafrika Vabariigis asuv Vredeforti löögistruktuur.

3. Kui vana on Deniliquin struktuur?

Teadlased usuvad, et denilikiini struktuur tekkis umbes 420 miljonit aastat tagasi asteroidi kokkupõrkest.

4. Kuidas tuvastatakse asteroidi põrkekonstruktsioone?

Asteroidi kokkupõrkestruktuuride tuvastamine võib olla keeruline, kuid neid saab tuvastada erinevate meetodite abil, sealhulgas Maa pinnal olevate magnetmustrite analüüsimisel.

5. Mis tähtsus on asteroidi põrkestruktuuridel?

Asteroidi põrkestruktuurid annavad väärtuslikku teavet meie planeedi geoloogilisest ja bioloogilisest ajaloost. Neid seostatakse sageli massilise väljasuremise sündmustega ja neil on olnud oluline roll Maa evolutsiooni kujundamisel.