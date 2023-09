Aatomkellade kasutamine tumeaine tuvastamiseks

Sussexi ülikooli ja Ühendkuningriigi riikliku füüsikalabori teadlased on välja pakkunud uudse viisi teatud väikese massiga osakeste tuvastamiseks, mis võivad olla osa raskesti tabatavast tumeainest. Kuigi tumeainel seda otseselt ei täheldata, on teadaolevalt universumile mõju, mida meie praeguste füüsikamudelitega ei saa seletada.

Teadlased viitavad sellele, et nende osakeste tuvastamiseks võiks kasutada aatomkellasid, mis on tuntud oma enneolematu ajamõõtmise täpsuse poolest. Aatomkellad mõõdavad aatomite pisikesi võnkumisi energiaolekute vahel üleminekul. Need kellad võivad potentsiaalselt tuvastada mis tahes häireid, mille on põhjustanud ülikerge tumeaine osake, mis suhtleb tavaliste aineosakestega.

Uuringus pakuti kõigepealt välja teoreetilised mudelid aatomkella ajastuse variatsioonide mõõtmiseks. Oma lähenemisviisi kinnitamiseks võtsid teadlased seejärel olemasolevate aatomkellade näidud. Järgmine samm oleks luua eksperiment, kus saaks võrrelda kahte aatomkella, millest üks on vastuvõtlikum põhikonstantide variatsioonidele.

Selles konkreetses uuringus uuriti kahte põhikonstanti: peenstruktuuri konstanti ja elektronide ja prootonite massisuhet. Mõlemad konstandid võivad olla häiritud interaktsioonide tõttu teatud ülikergete osakestega, näiteks hüpoteetilise aksiooniga, mis teoreetiliselt vastutavad tumeaine mõjude eest. Nende häirete ulatuse mõõtmisega saab potentsiaalselt näidata osakeste olemasolu.

Aatomkelladel on kaugeleulatuvad rakendused peale ajamõõtmise. Neid on kasutatud gravitatsioonilise punanihke uurimiseks, kvantfüüsika uurimiseks ning kvantteabe edastamise ja salvestamise viiside uurimiseks. Nüüd, kui on võimalik kasutada aatomkellasid tumeaine detektoritena, võivad need instrumendid avada uue uurimisvaldkonna.

Teadlased rõhutavad, et nende leiud ei tugine juba olemasolevatele teooriatele ning nende väljatöötatud mudelitel on paindlikkus, mida saab rakendada ka muude seletamatute nähtuste puhul. Uuring, mis on avaldatud ajakirjas New Journal of Physics, pakub paljutõotavat võimalust mõistatusliku tumeaine vaatlemiseks ja mõistmiseks.

Mõisted:

– Aatomkellad: instrumendid, mis mõõdavad aega, kasutades aatomite võnkumisi energiaolekute vahel liikumisel, mis on tuntud oma erakordse täpsuse poolest.

– Tumeaine: salapärane ainevorm, mis ei kiirga, neela ega peegelda valgust ja mille olemasolu tuleneb selle gravitatsioonilisest mõjust nähtavale ainele.

– Põhikonstandid: väärtused, mis kirjeldavad Universumi seadusi, nagu peenstruktuurikonstant ja elektronide ja prootonite massisuhe.

– Aksioon: hüpoteetiline osake, mis on potentsiaalne tumeaine kandidaat.

Allikad:

– Sussexi ülikool

– Riiklik füüsikalabor

– Uus füüsika ajakiri