Asteroidi jälgimine: NASA PDCO otsib lähilähenemisi

NASA kaitsekoordinatsioonibüroo (PDCO) jätkab maalähedaste objektide (NEO) usinat jälgimist, avaldades hiljuti teavet mööduva asteroidi kohta. 21. novembril peaks asteroid 2023 VW5 jõudma Maast 1.7 miljoni kilomeetri kaugusele. Kuigi see kosmosekivi ei ole klassifitseeritud potentsiaalselt ohtlikuks asteroidiks, pakub see tihedat kohtumist.

Asteroid 2023 VW5, mis kuulub Ateni asteroidide rühma, jagab Maad ületavate Maalähedaste Asteroidide (NEA) omadusi, mille poolpeamised teljed on Maa omast väiksemad. Esimese omataolise asteroidi 2062 Ateni järgi nimetatud NEA-d tuvastas Ameerika astronoom Eleanor Helin 1976. aastal Palomari observatooriumis.

Umbes 89 jala laiusega Asteroid 2023 VW5 on suuruselt võrreldav lennukiga. Kui selle mõõtmed ületavad 2013. aastal Venemaal purustusi põhjustanud Tšeljabinski asteroidi, siis see lähenev kosmosekivi oma suhteliselt väikese suuruse tõttu inimkonnale ohtu ei kujuta.

Üllataval kombel pole see esimene kord, kui asteroid 2023 VW5 Maale lähedale jõuab. Salvestatud ajalugu näitab, et 4. septembril 1901 möödus asteroid meie planeedist 69 miljoni kilomeetri kauguselt. Pärast selle läbimist 21. novembril 2021 toimub järgmine lähilähenemine 26. augustil 2026 36 miljoni kilomeetri kaugusel.

Astronoomid ja teadlased kasutavad asteroidide tuvastamiseks ja jälgimiseks erinevaid tehnikaid, sealhulgas algoritmide kasutamist. Washingtoni ülikooli teadlased avaldasid uuringu, mis paljastas potentsiaalselt ohtliku asteroidi avastamise, kasutades HelioLinc3D-nimelist algoritmi. Algoritmi testimise ajal Hawaiil tuvastas see asteroidi 2022 SF289, kolossaalse kosmosekivi, mille laius on peaaegu 600 jalga. Vaatamata oma suurusele ei kujuta see asteroid Maale otsest ohtu.

HelioLinc3D algoritm tugineb asteroidide tuvastamiseks ja jälgimiseks Rubini põhjalikule andmekogumile. Nende täiustatud tehnikate abil saavad teadlased jätkuvalt parandada meie arusaamist ja valmisolekut võimalikeks taevaohtudeks.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on maalähedane objekt (NEO)?

V: Maalähedane objekt (NEO) on mis tahes asteroid või komeet, mis asub Maast 1.3 astronoomilise ühiku (ligikaudu 195 miljoni kilomeetri) kaugusel.

K: Mis on potentsiaalselt ohtlik asteroid?

V: Potentsiaalselt ohtlik asteroid (PDA) on asteroid, mis võib oma suuruse ja läheduse tõttu Maale ohtu kujutada.

K: Kuidas asteroide jälgitakse?

V: Astronoomid kasutavad asteroidide jälgimiseks erinevaid meetodeid, sealhulgas maapealseid teleskoope, kosmosepõhiseid vaatluskeskusi ja algoritme, mis analüüsivad andmeid nende trajektooride tuvastamiseks ja ennustamiseks.

K: Mis tähtsus on Ateni asteroidide rühmal?

V: Ateni asteroidide rühm on Maad ületavate Maalähedaste Asteroidide (NEA) kategooria, mille orbiidid on Maa omast väiksemad. Need on oma nime saanud esimese sedalaadi asteroidi 2062 Ateni järgi.

K: Kuidas aitavad algoritmid asteroidi tuvastada?

V: Algoritmid, nagu HelioLinc3D, kasutavad asteroidide tuvastamiseks ja jälgimiseks suuri andmekogusid. Analüüsides mustreid ja trajektoore, aitavad need algoritmid teadlastel nende jätkuvates jõupingutustes jälgida võimalikke kosmoseohtusid.