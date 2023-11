Be Starsi keerukuse uurimine: väljaspool binaarsüsteeme

Leedsi ülikooli teadlaste hiljutine läbimurre on purustanud astronoomide kauaaegsed uskumused Be-tähtede kohta, heites neile mõistatuslikele taevaobjektidele uut valgust. Be tähed, mis on tuntud oma emissioonijoonte ja B-spektritüüpide poolest, on teadlasi köitnud juba üle sajandi pärast nende avastamist Itaalia astronoom Angelo Secchi poolt 1866. aastal.

Traditsiooniliselt uskusid astronoomid, et Be-tähed eksisteerisid valdavalt kahendsüsteemides, tantsides paarikaupa üle universumi. Euroopa Kosmoseagentuuri Gaia satelliidi andmete analüüs on aga andnud veenvaid tõendeid, mis seavad selle valitseva arusaama kahtluse alla. Näib, et Be tähed ei ole pelgalt kahekesi, vaid pigem kolmikud, kusjuures kolm taevakeha suhtlevad üksteisega keerukalt.

Vaadeldes tähtede liikumist öötaevas pikema ja lühema aja jooksul, avastasid teadlased kaaslasest märku andvaid märke. Kui täht liigub mööda sirget trajektoori, näitab see ühe tähe olemasolu. Mitme tähe olemasolu põhjustab aga tuvastatava võnkumise või isegi spiraalse mustri. Hämmastav on see, et uuring näitas, et Be-tähtedel oli algselt vähem kaaslasi kui nende B-tähte, mis on vastuolus ootustega.

Täiendav uurimine paljastas, et kolmas täht siseneb sageli sündmuskohale, mõjutades kaaslase trajektoori ja hõlbustades materjali ülekandmist, mis on vajalik Be-tähti ümbritseva gaasilise ketta moodustamiseks – Saturni rõngaid meenutav taevane vaatemäng. Need kaaslased, kui need meile kord olid nähtavad, muudetakse nähtamatuks, kuna "vampiir" Be-täht tühjendab järk-järgult oma massi, kuni nad muutuvad vaatlemiseks liiga kahanenud.

Selle murrangulise avastuse tagajärjed ulatuvad kaugemale Be-tähtede valdkonnast. Alates mustadest aukudest ja neutrontähtedest kuni gravitatsioonilainete allikateni on meie arusaam nendest kosmilistest nähtustest tugevasti mõjutatud. Gravitatsioonilainete uurimise tõusuga pakuvad need uued teadmised väärtuslikku teavet tähtede kohta, mis neid intrigeerivaid gravitatsioonihäireid sünnitavad.

Nagu märgib professor René Oudmaijer ülikooli füüsika- ja astronoomiakoolist: "Binaarsus on tähtede evolutsioonis hädavajalik, kuid me liigume nüüd sellest paradigmast kaugemale. Kolmikutest on saanud uued kahendfailid. See revolutsioon meie arusaamises taevasest kaaslasest avab uksed keerukamasse ja kütkestavamasse universumisse, mis ootab lahtiharutamist.

