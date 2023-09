Tunnistage virmalisi Iirimaal: teie teejuht suurejoonelise loodusnähtuse juurde

Virmalised, tuntud ka kui aurora borealis, on üks lummavamaid loodusnäitajaid maailmas. Paljud inimesed arvavad, et nende nägemiseks peate reisima kaugele ulatuvatesse sihtkohtadesse, nagu Island või Alaska, kuid hea uudis on see, et võite olla selle vapustava nähtuse tunnistajaks siinsamas Iirimaal ja Põhja-Iirimaal.

Neid hingematvaid rohelisi, roosasid, siniseid ja lillasid tulesid saab näha erinevatest kohtadest üle kogu riigi. Alates Põhja-Iirimaa põhjarannikust ja osadest Antrimi rannikust kuni Co Mayoni Iirimaa läänerannikul, Ashbourne'i Co Meathis ja isegi Dublini piirkonnas on teil võimalus kogeda seda eeterlikku vaatemängu.

Virmaliste nägemise tõenäosuse suurendamiseks võib 23. septembril toimuv pööripäev olla soodne aeg. Ajakirja Astronomy Ireland toimetaja David Moore sõnul mõjutab pööripäev Maa magnetvälja ja planeedi kallet, mis võib luua ideaalsed tingimused aurorade vaatlemiseks.

Siiski on oluline märkida, et virmaliste nägemist pole garanteeritud. Nähtavust võivad mõjutada sellised tegurid nagu päikese aktiivsus, pilvkate ja linnade valgusreostus. Põhja-Iirimaa põhjarannikut ja selliseid kohti nagu Mayo, kust avaneb takistusteta vaade Atlandi ookeanile, peetakse auroravaatluste parimateks kohtadeks.

Aurora borealis on päikesekiirte ehk päikesepursete tagajärg, mis paiskavad kosmosesse miljardeid tonne kiirgust. Seejärel põrkuvad need osakesed Maa atmosfääriga, luues virmaliste erksad värvid. Tavaliselt moodustavad tuled põhjapooluse ümber ovaalse kuju, kuid intensiivse tegevuse ajal võib aurora ulatuda lõunasse kuni Iirimaani.

Kui soovite aurorat näha, on ülioluline leida asukoht inimese loodud tuledest eemal. Linnas elamine võib võimaldada teil näha ainult suuremaid väljapanekuid, samas kui maal viibides minimaalse valgussaastega saate parema ülevaate. Astronomy Ireland pakub aurora hoiatusteenust, mis ennustab päikese aktiivsuse põhjal vaatluste tõenäosust.

Pidage meeles, et selge taevas on virmaliste nägemiseks hädavajalik, seega hoidke ilmastikuoludel silma peal. Kuigi Iirimaal on aeg-ajalt pilves ja vihmane ilm, on siiski võimalusi selle aukartustäratava loodusnähtuse pilguheitmiseks. Hoidke silm peal tulevastel auroramärguannetel ja tehke plaane, kuidas kogeda virmaliste maagiat oma koduaias.

