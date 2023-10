Kaugest galaktikast tuvastati võimas raadiosaade

Astronoomid on teinud murrangulise avastuse, tuvastades kiire raadiopurske (FRB) kaugest galaktikast, mis sõitis Maale jõudmiseks kaheksa miljardit valgusaastat. See konkreetne FRB on võimsam ja pärineb palju kaugemalt kui ükski varem registreeritud, kuna see tekkis siis, kui universum oli alla poole oma praegusest vanusest. FRB-de põhjus jääb saladuseks, teooriad ulatuvad tulnuka elust magnetaarideni, mis on väga magnetilised surnud tähed.

Raadiopuhangu tuvastas Lääne-Austraalias asuv raadioteleskoop Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP). See vabastas vähem kui millisekundi jooksul sama palju energiat, kui päike kiirgab 30 aasta jooksul. Kuigi iga päev võib taevas esineda sadu tuhandeid FRB-sid, on tuvastatud vaid tuhatkond, millest on tuvastatud vaid 50 päritolu. Viimase purske allika jälgimiseks kasutasid astronoomid Tšiilis asuvat Very Large Teleskoopi ja leidsid, et see pärineb galaktikast, mis võis ühineda teiste galaktikatega, luues potentsiaalselt magnetari.

Lisaks FRB-de saladuse lahtiharutamisele loodavad teadlased neid kasutada universumi saladuste uurimise vahendina. FRB-dele on trükitud gaasi signatuur, mida nad läbivad, andes teadlastele võimaluse mõõta kosmilises võrgus leiduva aine kogust ja määrata universumi kogumassi. Täpsema mõõtmise saamiseks tuleb aga jälgida veel sadu FRB-sid, kasutades täiustatud raadioteleskoope, mis peaksid lähitulevikus tööle hakkama.

See murranguline avastus toob meid lähemale FRB-de ja kosmilise veebi päritolu mõistmisele. Täiendavate uuringute ja tehnoloogia arenguga usuvad teadlased, et nad avavad rohkem universumi saladusi.

