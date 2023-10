Madala orbiidiga satelliitide kasvav kahju teadusuuringutele

Madala Maa orbiidi (LEO) satelliidi tähtkujud, nagu Elon Muski Starlink ja Amazoni hiljuti liitunud rass, põhjustavad teadusuuringutele olulist kahju. Need satelliidid, mida kunagi kiideti nende potentsiaali eest pakkuda ülemaailmset lairibaühendust, põhjustavad nüüd valgusreostust, mis takistab oluliselt öötaeva uurimist. Vaatamata jõupingutustele nende satelliitide heledust summutada, on teadlased avastanud, et need ületavad soovitatud heleduse piire siiski rohkem kui kaks korda.

Hiljutises ajakirjas Nature avaldatud uuringus tõsteti esile, kuidas AST SpaceMobile'i BlueBirdi sülemi prototüübist on saanud üks eredamaid objekte taevas. Veel üks uuring näitas, et isegi pimendatud satelliidid on endiselt oluliselt heledamad, kui astronoomid peavad kosmoseteaduse sekkumise minimeerimiseks vastuvõetavaks.

Astronoomid, kes osalesid rahvusvahelise astronoomialiidu pimeda ja vaikse taeva kaitsmise keskuse korraldatud konverentsil satelliitide tähtkujude häirete eest, väljendasid muret nende satelliitide halveneva mõju pärast öötaeva uurimisele. Vaatamata katsetele nende satelliite tumedamaks muuta, jääb heledus püsivaks probleemiks. Olemasolevad LEO satelliitide jälgimissüsteemid on kulukad ja neil puudub mastaapsus.

Reguleerivad asutused on olnud nende probleemide lahendamisega aeglased, tuginedes peamiselt vabatahtlikele suunistele, mis ei suuda pakkuda olulisi piiranguid. Lisaks on küsimusi selle kohta, kas teadusuuringutele tekitatud kahju on õigustatud kaugemates piirkondades paranenud lairibaühenduse eelistega. LEO satelliidisüsteemidel, mis võimaldavad ühenduvust eraldatud piirkondades, on erinevalt fiiber- või 5G traadita võrkudest märkimisväärsed võimsuspiirangud.

Näiteks Starlink teenindab praegu 1.5 miljonit kasutajat kogu maailmas, samas kui miljonitel USA-s puudub endiselt juurdepääs taskukohasele lairibaühendusele. Satelliit-Interneti kõrge hind piirab selle võimet lahendada laiemaid ühenduvusprobleeme. Lisaks on kavas saata kosmosesse veel kümneid tuhandeid satelliite, mis veelgi süvendab valgusreostust ja selle tagajärgi teadusuuringutele.

