Astronoomid leiavad UGC 2021-st lähima ultraribaga supernoova: SN 3855agco

Hiinas Pekingis asuva Tsinghua ülikooli Shengyu Yani juhitud astronoomide meeskond avastas uue ultraribalise supernoova SN 2021agco. Supernoova tuvastati Hiinas Xingmingi observatooriumis Half Meter Telescope (HMT) abil. SN 2021agco leiti galaktikast UGC 3855, mis on umbes 130 miljoni valgusaasta kaugusel.

Ultratriibulised supernoovad, nagu ka SN 2021agco, on haruldane supernoova tüüp, mille puhul tähe eellasümbris on enne plahvatust äärmiselt eemaldatud. Selle tulemuseks on spektriomadused, mis on sarnased teiste kooritud ümbrisega supernoovadega (SNe Ib / Ic), kuid suhteliselt nõrgad. SN 2021agco avastamine annab väärtusliku ülevaate seda tüüpi supernoovade puhul esinevast massilisest massikadu ja väliskihtide eemaldamisest.

Teadlaste hinnangul oli SN 2021agco väljapaiskuv mass umbes 0.26 päikesemassi ja kineetiline energia umbes 95.7 kvindetsillion erg. Eellastähel arvati olevat mähis, mille raadius oli 78.4 päikeseraadiust, mass 0.1 päikesemassi ja süstimisenergia 89.3 kvindecilljoni erg.

Peremeesgalaktika UGC 3855 on vahepealne spiraalgalaktika, mis on umbes 10.6 miljardit aastat vana. Selle mass on umbes 2.6 miljardit päikesemassi ja tähtede tekkimise kiirus on madal, 0.2 päikesemassi aastas.

See avastus rõhutab supernoovade uurimise tähtsust tähtede ja galaktikate evolutsiooni paremaks mõistmiseks. SN 2021agco kujutab endast Maale lähimat teadaolevat näidet ultraribaga supernoovast, mis annab astronoomidele ainulaadse võimaluse uurida nende haruldaste kosmiliste sündmuste omadusi ja käitumist.

Mõisted:

Supernoova: Võimas ja helendav täheplahvatus.

Võimas ja helendav täheplahvatus. I ja II tüüpi supernoovad: Supernoovad klassifitseeritakse nende aatomispektri alusel. I tüüpi supernoovadel puudub spektris vesinik, II tüüpi supernoovadel on aga vesiniku spektrijooned.

Supernoovad klassifitseeritakse nende aatomispektri alusel. I tüüpi supernoovadel puudub spektris vesinik, II tüüpi supernoovadel on aga vesiniku spektrijooned. Ib tüüpi supernoova: Lahtise ümbrisega tuuma kokkuvarisemise supernoovade alamklass, kus massiivne täht, mille vesiniku väliskest on eemaldatud, kukub kokku oma gravitatsiooni mõjul.

Lahtise ümbrisega tuuma kokkuvarisemise supernoovade alamklass, kus massiivne täht, mille vesiniku väliskest on eemaldatud, kukub kokku oma gravitatsiooni mõjul. Ultratriibuline supernoova: Haruldane supernoova tüüp, mille eellasümbris on enne plahvatust äärmiselt eemaldatud, mille tulemuseks on SNe Ib/Ic-ga sarnased, kuid suhteliselt nõrgad spektriomadused.

Haruldane supernoova tüüp, mille eellasümbris on enne plahvatust äärmiselt eemaldatud, mille tulemuseks on SNe Ib/Ic-ga sarnased, kuid suhteliselt nõrgad spektriomadused. Väljaheite mass: Supernoova plahvatuse käigus välja paiskunud materjali mass.

Supernoova plahvatuse käigus välja paiskunud materjali mass. Kineetiline energia: Objekti liikumisega seotud energia.

Objekti liikumisega seotud energia. Eellane: Täht, mis läbib supernoova plahvatuse.

Täht, mis läbib supernoova plahvatuse. Päikese raadiused: Mõõtühik, mis võrdub Päikese raadiusega.

Mõõtühik, mis võrdub Päikese raadiusega. Tähtede moodustumise määr: Uute tähtede moodustumise kiirus galaktikas.