Siena galaktika atlas: kõikehõlmav kosmose kaart

Siena Galaxy Atlas (SGA) on põhjalik kosmosekaart, mis sisaldab 380,000 2014 galaktika kaugust, asukohta ja keemilist profiili poole öötaevast. SGA, mille on välja töötanud Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) päranduuringuga astronoomide meeskond, ühendab andmed kolmest laiaulatuslikust uuringust, mis viidi läbi aastatel 2017–XNUMX. Kaart annab täpset teavet sadade objektide asukoha, kuju ja suuruse kohta. tuhandeid suuri galaktikaid.

Enne SGA loomist sisaldasid varasemad galaktikate kompilatsioonid ebatäpseid kirjeid, nagu galaktikate vale asukoht ja suurus, aga ka kirjeid, mis ei olnud galaktikad, vaid tähed või artefaktid. SGA kõrvaldab need vead suurel osal taevast ja parandab galaktikate heleduse mõõtmist, mis ei olnud varem sellise suurusega proovi jaoks usaldusväärselt saadaval.

SGA on väärtuslik ressurss astronoomidele, kes uurivad galaktikate teket ja universumi struktuuri. See aitab anda kõikehõlmavat pilti kosmosest ja toetab edasisi uuringuid. Taevauuringud, nagu SGA, võimaldavad teadlastel tuvastada laiaulatuslikke mustreid kogu objektide populatsioonis, asetada uued avastused konteksti ja tuvastada kandidaadid keskendunud vaatlusteks.

SGA andmed pärinevad erinevatest teleskoopidest, sealhulgas Dark Energy Camera, Mosaic3 kaamera ja Beijing-Arizona Sky Survey. Need uuringud jäädvustasid optilise ja infrapuna lainepikkusega kujutisi, mis katavad 20,000 XNUMX ruutkraadi, mis on peaaegu pool öisest taevast. SGA on ka esimene uuring, mis annab andmeid galaktikate valgusprofiilide kohta.

New Yorgi Siena kolledži järgi nime saanud SGA on veebis vabalt saadaval nii professionaalsetele astronoomidele kui ka avalikkusele. Lisaks teaduslikule kasulikkusele sisaldab atlas arvukalt pilte kaunitest galaktikatest, mistõttu on see väärtuslik ressurss kõigile, kes on huvitatud meie universuminurga uurimisest.

Allikad:

– NOIRLab

– ESA kosmoseaparaat Gaia

– Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) päranduuring

- Tumeenergia kaamera (DECam)

- Mosaic3 kaamera

– Pekingi-Arizona taevauuring (BASS)

– NASA Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) satelliit