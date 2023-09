Astronoomid leiavad Hyades'i klastris potentsiaalseid Maale lähimaid musti auke

Astronoomid on teinud ettepaneku, et Maale lähimad mustad augud võivad varitseda Hyades'i klastris, mis asub päikesest umbes 150 valgusaasta kaugusel. See avastus viitab sellele, et need mustad augud võidi miljoneid aastaid tagasi parvest välja tõrjuda ja ekslevad praegu galaktikas üksi. Võrreldes varem teadaoleva lähima musta auguga, oleksid need uued kandidaadid Maale umbes kümme korda lähemal.

Hüaadide parv on avatud parv, mis koosneb sadadest Sõnni tähtkuju tähtedest. Avatud parved on tähtede rühmad, mis arvatavasti tekkisid samal ajal samast gaasi- ja tolmupilvest. Selle tulemusena on nendes parvedes olevatel tähtedel keemilise koostise ja vanuse osas ühised omadused.

Et uurida mustade aukude võimalikku esinemist Hyades'i klastris, viis Padova ülikooli Stefano Torniamenti juhitud teadlaste meeskond läbi tähtede liikumise ja evolutsiooni simulatsioonid klastris. Need simulatsioonid hõlmasid musti auke ja tulemusi võrreldi Gaia kosmoseteleskoobi vaatlustega, mis käsitlevad tähtede kiirusi ja asukohti parves.

Teadlased jõudsid järeldusele, et vaatlustega kõige paremini kattuvad simulatsioonimudelid sisaldasid klastris kahte või kolme musta auku. Lisaks olid Gaia andmetega kooskõlas ka simulatsioonid, mis arvestasid mustade aukude väljapaiskumist Hyadedest mitte rohkem kui 150 miljonit aastat tagasi. See viitab sellele, et kui mustad augud vägivaldselt kobarast välja tõrjuti, oleks nende varasem olemasolu tähtede populatsioonis siiski ilmne.

Isegi kui mustad augud on hüaadidest juba lahkunud, näitavad simulatsioonid, et need jääksid Maale lähimateks mustadeks aukudeks. Maale lähimate mustade aukude Gaia BH1 ja Gaia BH2 varasemad rekordid avastati sel aastal ning need asuvad vastavalt 1,560 ja 3,800 valgusaasta kaugusel. Võrdluseks, potentsiaalsed mustad augud Hyades'i klastris oleksid palju lähemal.

Uuring tõstab esile Gaia kosmoseteleskoobi mõju, mis on võimaldanud astronoomidel esimest korda uurida tähtede üksikuid asukohti ja liikumisi sellistes klastrites nagu Hyades. Mõõdades täpselt miljardite tähtede asukohti ja liikumist, võimaldab Gaia tuvastada peidetud objektide, näiteks mustade aukude, gravitatsioonimõjusid.

Selle uuringu tulemused heidavad valgust mustade aukude olemasolule ja levikule galaktikas ning aitavad paremini mõista täheparvede arengut. Uuring avaldati Kuningliku Astronoomia Seltsi igakuistes teadetes.

Allikad:

- "Astronoomid leiavad Maale potentsiaalseid lähimaid musti auke." Space.com.

- "Maale lähimad mustad augud võivad varitseda Hyades'i klastris." Uus atlas