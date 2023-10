Uued ülevaated kiiretest raadiopursketest ja maavärinatest

Hiljuti läbi viidud Tokyo ülikooli uuring on andnud maavärinatega paralleele tõmmates uusi teadmisi salapärasest nähtusest, mida nimetatakse kiireteks raadiopursketeks (FRB). FRB-d on intensiivsed raadioenergia pursked, mis võivad kesta vaid millisekundeid ja pärinevad sügavast kosmosest. FRB-de täpne põhjus ja päritolu on jäänud tabamatuks, kuid see uuring viitab sellele, et neutrontähtede "tähevärinad" võivad olla vastutavad.

Neutrontähed on uskumatult tihedad tähed, mis tekivad ülihiidtähtede kokkuvarisemisel, jättes endast maha väikese tiheda tuuma. Täheldatud on magnetare, tugevate magnetväljadega neutrontähtede tüüpi, mis kiirgavad FRB-sid. Magnetpindadel toimuvate tähevärinate kontseptsioon, mis sarnaneb Maa maavärinatega, pakub FRB-de esinemisele usutava seletuse.

Uurimisrühm võrdles FRB-de, maavärinate ja päikesekiirte andmeid. Nad leidsid FRB-de ja maavärinate vahel selgeid sarnasusi, eriti järeltõuke esinemise ja järeltõuke määrade vähenemise osas aja jooksul. Teisest küljest olid FRB-de ja päikesekiirte vahel märkimisväärsed erinevused. See analüüs oli vastuolus varasemate uuringutega ja heitis uut valgust FRB olemusele.

See avastus võib muuta meie arusaama maavärinatest, suure tihedusega ainest ja tuumafüüsikast. Uurides FRB-sid ja nende seost tähevärinatega, võivad teadlased saada väärtuslikku teavet tiheda aine käitumise ja tuumafüüsika dünaamika kohta.

Tokyo ülikooli uurimistöös kasutati Hiinas asuva viiesajameetrise avaga sfäärilise teleskoobi (FAST) ja Puerto Rico nüüdseks kasutusest kõrvaldatud Arecibo teleskoobi andmeid. Need suured ühealuselised teleskoobid andsid uuringu jaoks olulist teavet.

Edasi liikudes võivad FRB-de ja tähevärinate vahelise seose edasised uuringud avada uusi avastusi meie universumi saladuste kohta. Kiirete raadiopurskete saladusi lahti mõtestades võivad teadlased lõpuks süvendada meie arusaamist kosmosest ja selle sisemisest toimimisest.

