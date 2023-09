XTE J1810–189 spektraalne evolutsioon, mida uurisid astronoomid

By

Euroopa astronoomid on Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) pardal kasutanud Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER), et viia läbi XTE J1810–189, väikese massiga röntgenikiirguse kahendfaili spektraalanalüüs. Nende leiud, mis avaldati eelprintserveris arXiv, annavad väärtuslikku teavet selle süsteemi spektraalsest arengust.

Röntgenikiirte kahendfailid (XRB-d) koosnevad tavalisest tähest või valgest kääbusest, mis kannab massi kompaktsele neutrontähele või mustale augule. Kaastähe massi järgi eristatakse väikese massiga röntgenikiirte kahendfaile (LMXB) ja suure massiga röntgenikiirte kahendfaile (HMXB).

XTE J1810–189 on neutrontäht LMXB, mille hinnanguline kaugus on 11,400 28,400–XNUMX XNUMX valgusaastat. Sellel on ajutine käitumine, vaheldumisi puhkefaaside ja neutrontähele akretsiooni tõttu suurenenud röntgenikiirguse perioodide vahel.

2020. aasta septembris toimunud röntgenikiirguse puhangu ajal jälgisid astronoomid eesotsas Arianna Mancaga Itaaliast Cagliari ülikoolist XTE J1810–189, et uurida selle spektraalset evolutsiooni. Teadlased analüüsisid 33 NICERi vaatluse andmeid, millest 23 andsid spektraalanalüüsiks piisava statistika.

Uuring näitas, et enamik vaatlusi võib hästi sobida termiliselt komptoniseeritud komponendiga, mis aja jooksul veidi varieerus. Selle komponendi footoni indeks saavutas oma kõrgeima väärtuse puhangu lõpus. Comptonized musta keha temperatuuriks määrati umbes 0.6 keV.

Täiendav uurimine on vajalik, et teha kindlaks, kas komptonisatsioonikomponendi seemnefootonid pärinevad akretsioonikettalt või neutronitähest. Uurijad jõudsid järeldusele, et XTE J1810–189 ei saavutanud puhangu ajal täielikku kõrge/pehme oleku ja selle maksimaalne mõõdetud heledus oli umbes üks undecillion erg/s.

NICER-i vaatlused avastasid ka termotuumapursete olemasolu puhangufaasis, mis näitab vesinikurikka põhijärjestuse tähe olemasolu süsteemis.

Kokkuvõttes annab uuring väärtuslikku teavet XTE J1810–189 spektraalsest arengust, kasutades NICER-i andmeid. Comptonizationi komponendi päritolu ja süsteemi olemuse täielikuks mõistmiseks on vaja täiendavaid uuringuid.

Allikas:

– Manca, A. jt. (2023). LMXB XTE J1810-189 spektraalanalüüs NICERi andmetega. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831