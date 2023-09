Astronoomid avastavad tohutu galaktikate mulli, mis pärineb Suurest Paugust

Rahvusvaheliste astronoomide meeskond on teinud murrangulise avastuse: kivistunud jäänuk vahetult pärast Suurt Pauku, mida tuntakse galaktikate mullina. Selle kujuteldamatult tohutu kosmilise struktuuri läbimõõt on miljard valgusaastat, muutes selle 10,000 XNUMX korda laiemaks kui meie Linnutee galaktika. Avastus annab selgema pildi universumi paisumise kiirusest ja võib kosmoloogias revolutsiooni teha.

Mulli, mille keskpunkt asub meie enda galaktikast ligikaudu 820 miljoni valgusaasta kaugusel, peetakse oluliseks leiuks. Uurimisrühma liikme Cullan Howletti sõnul on mull Suure Paugu ajast, mil universum tekkis, pärinev fossiil, mis jääb paljude teadaolevate struktuuride, näiteks Sloan Great Walli ja Bootesi superparve kääbusteks.

Avastus kinnitab ka nähtust, mida kirjeldas esmakordselt 1970. aastal Kanada-Ameerika kosmoloog Jim Peebles. Peebles väitis, et gravitatsiooni ja kiirguse loksumine ürguniversumis tekitas helilaineid, mida nimetatakse barüoni akustilisteks võnkumisteks, mis omakorda tekitasid plasmas lainetades mullid. Protsess peatus umbes 380,000 XNUMX aastat pärast Suurt Pauku, kui universum jahtus ja mullide kuju külmus. Aja jooksul muutusid need mullid universumi laienedes suuremaks.

Hiljuti avastatud mull on esimene teadaolev üksiku barüoni akustiline võnkumine. Astronoomid on pannud sellele nimeks Ho'oleilana, mis tähendab havai keeles "ärkamise saadetud müra", viidates loomislaulule, millest selle nimi tuleneb.

See märkimisväärne leid ei heida valgust mitte ainult varasele universumile, vaid viitab ka sellele, et universum on paisunud kaugemale, kui algselt ennustati. Teadlased usuvad, et selle massiivse galaktikate mulli avastamine võib viia suure muutuseni kosmoloogia valdkonnas, mis võib nõuda universumi praeguse mudeli ümberhindamist.

