Astronoomid avastavad seni kõige kaugema ja energilisema kiire raadiosaadete (FRB).

Astronoomid tegid hiljuti põneva avastuse, tuvastades kõige kaugema ja energilisema kiirraadiopurske (FRB), mida eales täheldatud. See kauge kosmiliste raadiolainete plahvatus kestis vähem kui millisekundi ja selle allikas asus galaktikas nii kaugel, et valguse meieni jõudmiseks kulus kaheksa miljardit aastat. Selle FRB nimega FRB 20220610A tuvastamise tegi võimalikuks Euroopa lõunaobservatooriumi (ESO) väga suur teleskoop (VLT).

See FRB polnud mitte ainult kõige kaugemal vaadeldud, vaid ka eraldas erakordselt palju energiat. Tegelikult vabastas see 30 aasta jooksul Päikese koguemissiooni ekvivalenti, kuid vaid sekundi murdosa jooksul. Selle võimsa FRB avastamisel on oluline mõju meie arusaamale universumist.

Selle vaatluse üks peamisi teadmisi on see, et FRB-sid saab kasutada galaktikate vahel puuduva aine mõõtmiseks. Praegused universumi massi hindamise meetodid annavad vastuolulisi vastuseid ja seavad kahtluse alla kosmoloogia standardmudeli. FRB-sid uurides saavad astronoomid aga väärtuslikku teavet aine leviku kohta kosmoses.

Swinburne'i tehnikaülikooli professor ja uuringu kaasjuht Ryan Shannon selgitab, et universumis puuduv aine võib peituda galaktikatevahelises ruumis. See aine võib olla nii kuum ja hajus, et seda on tavapäraste tehnikate abil raske tuvastada. Kiiretel raadiosaatel on aga võime tungida ka kõige tühjamatesse ruumipiirkondadesse ja "näha" ioniseeritud materjali. See võimaldab teadlastel mõõta galaktikate vahelist ainehulka, pakkudes ainulaadset viisi universumi kaalumiseks.

Selle kauge ja energilise FRB avastamine on oluline verstapost meie kosmose uurimisel. Neid salapäraseid kosmilisi signaale uurides jätkavad astronoomid uute arusaamade avastamist universumi koostise ja evolutsiooni kohta. Selle uuringu tulemused on avaldatud ajakirjas Science.

Allikad:

– Nina Massey, PA teaduskorrespondent

– Teadusajakiri