Teadlased jäädvustavad enneolematut vaadet Blazari plasmajoale

Kasutades raadioteleskoopide võrku Maal ja kosmoses, on astronoomid jäädvustanud kõigi aegade kõige üksikasjalikuma pildi ülimassiivsest mustast august pärit plasmajoast. Jet, mida kiirgab blasaar, mida tuntakse nime all 3C 279, liigub peaaegu valguse kiirusel ja selle allika lähedal on keerukad, keerdunud mustrid. Need mustrid seavad kahtluse alla standardse teooria, mida on kasutatud 40 aastat, et selgitada, kuidas need joad aja jooksul moodustuvad ja arenevad.

Vaatlustes mängis olulist rolli teadlaste meeskond, sealhulgas Saksamaal Bonnis asuva Max Plancki raadioastronoomia instituudi (MPIfR) teadlased. Nad ühendasid kõigi osalevate teleskoopide andmed, et luua virtuaalne teleskoop, mille efektiivne läbimõõt on umbes 100,000 XNUMX kilomeetrit.

Blazarid on aktiivsete galaktikate tuumade alamklass, mis koosneb galaktikatest, mille keskne supermassiivne must auk kogub ümbritsevalt kettalt ainet. Need objektid kiirgavad võimsat elektromagnetkiirgust ja kuuluvad kosmose eredaimate allikate hulka. Umbes 10% aktiivsetest galaktilistest tuumadest, mis on klassifitseeritud kvasariteks, tekitavad relativistlikke plasmajoasid.

RadioAstroni missioon on nüüd blazar 3C 279 joa sisemise piirkonna pildistanud enneolematu nurkeraldusvõimega. Uurimisrühm avastas joas märkimisväärselt korrapäraseid spiraalseid filamente, mis viitab vajadusele vaadata üle olemasolevad teoreetilised mudelid, mida kasutatakse aktiivsetes galaktikates joa tootmise selgitamiseks.

"See on esimene kord, kui näeme selliseid filamente reaktiivlennuki päritolule nii lähedal ja need räägivad meile rohkem sellest, kuidas must auk plasmat kujundab," ütleb Andaluusia Astrofüüsika Instituudi (IAA-CSIC) teadur Antonio Fuentes. ) Hispaanias Granadas. "Sisejoa jälgisid ka kaks teist teleskoopi, GMVA ja EHT, palju lühematel lainepikkustel, kuid nad ei suutnud filamentaalseid kujundeid tuvastada, kuna need olid selle eraldusvõime jaoks liiga nõrgad ja liiga suured."

Avastus rõhutab erinevate teleskoopide kasutamise tähtsust taevaobjektide erinevate tunnuste jäädvustamiseks. Neid keerulisi filamente uurides ja plasmat mõjutavaid jõude mõistes loodavad astronoomid saada väärtuslikku teavet mustade aukude füüsikast ja universumi jugade tekkest.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on blazar?

Blazar on teatud tüüpi aktiivne galaktikatuum, mis kiirgab võimsat elektromagnetkiirgust. See koosneb kesksest ülimassiivsest mustast august, mis kogub ümbritsevalt kettalt ainet.

Mis on relativistlikud plasmajoad?

Relativistlikud plasmajoad on suure energiaga laetud osakeste vood, mis liiguvad valguse kiirusele lähedase kiirusega. Neid kiirgavad teatud tüüpi aktiivsed galaktilised tuumad, nagu blasaarid ja kvasarid.

Mis on RadioAstroni missioon?

RadioAstroni missioon on kosmosemissioon, mis kasutab tiirlevat raadioteleskoopi, et jäädvustada kõrge eraldusvõimega pilte taevaobjektidest. See on pakkunud teadlastele enneolematuid vaateid blazarjoadide sisestruktuuridele.

Kuidas tekivad plasmajoas olevad spiraalsed kiud?

Arvatakse, et blazar 3C 279 plasmajoa spiraalsed kiud on põhjustatud plasmajoa ebastabiilsusest. Need ebakorrapärasused tekivad musta augu lähedal asuvate võimsate jõudude ja ümbritseva keskkonna vastastikuse mõju tulemusena.

Millised on selle avastuse tagajärjed?

Nende spiraalsete filamentide avastamine seab kahtluse alla olemasolevad teoreetilised mudelid, mida kasutatakse aktiivsetes galaktikates tekkivate jugade tekke ja evolutsiooni selgitamiseks. Neid struktuure uurides loodavad astronoomid saada sügavama arusaama mustade aukude füüsikast ja reaktiivlennukite tootmise taga olevatest mehhanismidest.