USA astronaut Frank Rubio naaseb pärast rekordilist kosmoselendu koju

Ameerika astronaut Frank Rubio naaseb Maale pärast seda, kui ta on sooritanud ameeriklase pikima üksiku kosmoselennu. Ta purustas 11. septembril ameeriklase pikima pideva kosmoselennu eelmise rekordi ja läbib neljapäeval terve aasta kosmoses. Rubio väljendas ootust perega taasühineda, värsket toitu nautida ja saabumisel vaikust kogeda.

Algselt oli Rubio kavandatud kuuekuuliseks missiooniks, kuid plaanid muutusid kosmoselaeva Sojuzi jahutusvedeliku lekke tõttu. See põhjustas viivituse ja pikendas tema viibimist rahvusvahelises kosmosejaamas aastani. Rubio tunnistas, et aasta lähedastest eemal on võtnud psühholoogilise lõivu, rõhutades, kui oluline on kosmosejaama "andestamatus keskkonnas" vaimselt tugevaks jääda.

Kosmoses veedetud aja jooksul töötas Rubio erinevate teadusprojektide kallal, sealhulgas uuris, kuidas bakterid kohanevad kosmoselendudega ja kuidas treening mõjutab inimesi pikaajaliste missioonide ajal. Üks tema lemmikprojekte hõlmas tomatitaime kasvu ja arengu uurimist, mis võiks anda ülevaate põllukultuuride kasvatamisest kosmoses suuremas mahus.

Rubio rääkis ka sõprusest kosmosejaama pardal ja uutele tulijatele antud toetusest. Ta avaldas tänu oma meeskonnakaaslaste juhendamise eest oluliste ülesannete õppimisel ainulaadses kosmosekeskkonnas.

Enne astronaudiks saamist teenis Rubio USA armees ja õppis meditsiinikoolis. Ta väljendas Maale naasmise suhtes nii põnevust kui ka ebakindlust, kuna tema keha vajab pärast pikaajalist nullgravitatsiooniperioodi aega, et kohaneda gravitatsiooni mõjudega.

Allikad:

– [Allika pealkiri] (URL)

– [Allika pealkiri] (URL)