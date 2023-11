Saanichi poolsaare elanike järgi nimetatud uued asteroidid

Saanichi poolsaare astronoomiahuvilistel on, mida tähistada, sest kaks kohalikku elanikku, Chris Gainor ja Lauri Roche, said hiljuti Rahvusvahelise Astronoomialiidu au. Duo liitus silmapaistva nimekirjaga 38 isikust, kellel oli nende järgi nime saanud asteroidid, mis kinnitasid nende panust valdkonda.

Sidney elanik Gainor väljendas uudist saades oma üllatust. Ta märkis, et see oli ainulaadne ja ootamatu au, mida ta püüab siiani täielikult mõista. Tema asteroid, nimega 20041 Gainor, asub peamises asteroidivöös Marsi ja Jupiteri vahel, sooritades iga nelja aasta järel ühe tiiru ümber päikese.

Muljetavaldava ajakirjanduse taustaga, Kanada Kuningliku Astronoomia Seltsi eesistujaametiga ning arvukate kosmoseuuringuid käsitlevate raamatute ja paberite autorsusega Gainor näeb seda austust tunnustusena oma ulatusliku töö eest. Ta tunnistab alandlikult oma panuse olulisust valdkonda.

Brentwood Bay elanik Roche on aastakümneid pühendanud inimeste kosmosealase harimisele. Tema asteroidi nimega 20035 Lauriroche pole veel vaadatud, kuna see asub teisel pool päikest. Gainor mainis, et isegi kui asteroid on Maale lähemal, oleks selle vaatamiseks vaja võimsat teleskoopi.

Dominioni sõprade astrofüüsikaobservatooriumi aktiivse liikmena ja Kanada Kuningliku Astronoomia Seltsi Victoria osakonna endise presidendina on Roche andnud märkimisväärse panuse astronoomia populariseerimisse piirkonnas. Gainor kiidab teda pühendumuse ja saavutuste eest.

Nii Gainor kui ka Roche ootavad tulevikus oma vastavatele asteroididele pilguheitmist. Gainor väljendas võimalust kasutada Dominioni astrofüüsikalise observatooriumi teleskoopi oma asteroidi vaatlemiseks, kui see on nähtavuse jaoks paremini paigutatud.

See au mitte ainult ei tõsta esile nende kohalike elanike saavutusi, vaid annab valgust ka Saanichi poolsaare inimeste kirglikkusele ja pühendumusele astronoomiavaldkonna vastu.

FAQ

1. Kuidas neid asteroide nimetati?

Rahvusvaheline Astronoomia Liit nimetas asteroidid Chris Gainori ja Lauri Roche'i järgi, et austada nende panust astronoomia valdkonda.

2. Mis on peamine asteroidivöö?

Peamine asteroidivöö on Marsi ja Jupiteri orbiitide vahel asuv piirkond, kust võib leida arvukalt asteroide.

3. Kas neid asteroide saab Maalt näha?

Hetkel on asteroidid teisel pool päikest ega ole nähtavad. Isegi kui nad on lähemal, vajavad nad vaatlemiseks võimsaid teleskoope.

4. Millised on Chris Gainori ja Lauri Roche'i saavutused?

Chris Gainoril on mitmekesine taust, sealhulgas ajakirjandus, Kanada Kuningliku Astronoomiaühingu presidentuur ning kosmoseuuringute alaste raamatute ja tööde autor. Lauri Roche on aastakümneid pühendanud inimeste kosmosealase harimisele ning osalenud aktiivselt erinevates astronoomilistes organisatsioonides.