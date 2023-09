Asteroid Bennu Maale mõju avaldamise oht aastaks 2182

Äsja avaldatud aruanne näitab, et on 1:2,700 tõenäosus, et Bennu asteroid, mida NASA on jälginud peaaegu 25 aastat, võib tulevikus Maad tabada. Maalähedane asteroid Bennu avastati esmakordselt 1999. aastal ja sellel on potentsiaal triivida Maa orbiidile, tabades planeeti 2182. aasta septembriks, teatas OSIRIS-RExi teadusmeeskond.

Bennu liigub Maa lähedal iga kuue aasta tagant ja on juba kolm korda kohtunud 1999., 2005. ja 2011. aastal. Ajakirjas ScienceDirect avaldatud uuringus osalenud teadlased hindavad Bennu Maad 2182. aastaks reaalselt tabamise tõenäosuseks 0.037% või 1 2,700-st.

2020. aasta oktoobris tegi NASA kosmoseaparaat OSIRIS-REx, mis tähistab Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification ja Security-Regolith Explorer, ajalugu, puudutades korraks Bennu pinda, kogudes proovi ja paiskudes seejärel asteroidilt välja. See missioon tähistas esimest korda, kui NASA kogus kosmoses edukalt asteroidiproovi.

Astrofüüsik Hakeem Oluyesi rõhutab, et Bennust kogutud proov sisaldab puhast saastamata materjali, mis võib paljastada saladusi meie päikesesüsteemi päritolu kohta. Ta lisab, et on võimalus avastada eluks vajalikke bioloogilisi molekule või lähtemolekule.

Kui Bennu peaks Maaga kokku põrkama, eraldaks see tohutul hulgal energiat, hinnanguliselt 1,200 megatonni, mis on 24 korda võimsam kui kõige võimsam inimese loodud tuumarelv. Võrdluseks, dinosauruste väljasuremise põhjustanud asteroid oli võrdne 10 miljardi aatomipommiga, mis vallandasid metsatulekahjud, tsunaamid ja tolmupilve, mis blokeeris päikese.

Teadlaste jaoks on oluline jätkata Bennu jälgimist ja parandada meie arusaamist selle trajektoorist, et hinnata võimalikku ohtu, mida see Maale kujutab. Kuigi 2182. aasta mõju tõenäosus on suhteliselt väike, rõhutab see vajadust pideva uurimistöö ja strateegiate arendamise järele, et maandada maalähedaste objektidega seotud riske.

