NASA asteroidi missioon viib soovimatute tagajärgedeni

NASA katsel asteroidi orbiiti reguleerida on olnud ootamatuid tulemusi. Agentuur kukkus tahtlikult oma Double Asteroid Redirection Testi kosmoseaparaadi (DART) alla Dimorphose nimelise asteroidiga, mis asub Maast umbes 6.8 miljoni miili kaugusel. Kuigi operatsioon oli asteroidi orbiidi muutmisel edukas, ilmnes ettenägematu tagajärg: Dimorphose kurss ümber oma asteroidi on kahanenud.

DART-i eesmärk on muuta asteroidide tiirlemise trajektoori või kiirust nendega kokku põrkudes. Dimorphose puhul kasutas NASA DART-i hoogu 14,000 26 miili tunnis, et muuta oma orbiiti ümber oma algse asteroidi Didymose. Kokkupõrge toimus 2022. septembril 11 ja 32. oktoobriks kinnitas NASA, et asteroidi orbiit on lühenenud XNUMX minuti võrra.

Mõjul oli aga oodatust veelgi olulisem mõju. Californias Thatcheri kooli keskkooliõpetaja Jonathan Swift ja tema õpilased kasutasid DARTi tulemuste jälgimiseks kooli vaatluskeskust. Nad avastasid, et Dimorphose orbiit kahaneb veelgi. Kuu aega pärast kokkupõrget tiirles Dimorphos Didymose ümber kaks minutit kiiremini kui vahetult pärast kokkupõrget.

See ootamatu käitumine on pälvinud astronoomide tähelepanu, kes nüüd püüavad mõista, miks Dimorphos nii käitub. Üks väljapakutud seletus on see, et asteroid õõtsub kaootiliselt pärast oma loodete luku kaotamist, mis varem hoidis oma orbiidi stabiilsena. Dimorphose liikumise ja käitumise kohta lisateabe kogumiseks viib tulevane Euroopa Kosmoseagentuuri missioon Hera läbi DART-i löögi tagajärjel tekkinud kraatri lähiuuringu. Lisaks saab Hera nii Dimorphose kui ka Didymose täpsemad massi ja koostise mõõtmised.

Need leiud annavad väärtuslikku teavet asteroidide kosmoses käitumise kohta ja võivad aidata välja töötada tulevasi strateegiaid Maa kaitsmiseks võimalike asteroidide kokkupõrgete eest.

Allikas: NASA, NewScientist, American Astronomical Society