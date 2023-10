Kuust lähemal asuv asteroid: Maale lähenev asteroid 2023 TK15

NASA andis välja hoiatuse asteroidi kohta, mis peaks Maast mööduma uskumatult lähedalt, ligikaudu 379,994 2023 kilomeetri kauguselt, mis on veelgi lähemal kui Kuu. Asteroid, mis kannab nime Asteroid 15 TK20, peaks oma lähima lähenemise 2023. oktoobril XNUMX.

Asteroid 2023 TK15 kuulub Apollo Maalähedaste asteroidide rühma, kuhu kuuluvad Maad ristuvad kivimid, mille poolpeamised teljed on Maa omast suuremad. Need asteroidid on oma nime saanud 1862. aastal Karl Reinmuthi avastatud Apollo asteroidi järgi. NASA on neid Maa-lähedasi objekte usinalt jälginud, et tagada meie planeedi ohutus.

Teadlased kasutasid asteroidi 2023 TK15 avastamiseks muu hulgas kõrgtehnoloogiat, nagu NEOWISE teleskoop, Atacama suur millimeetri/submillimeetri massiiv (ALMA) ja Catalina Sky Survey.

Liikudes kiirusega umbes 79,085 379,994 kilomeetrit tunnis, mis on kiirem kui kosmosesüstik, on asteroid juba teel. See möödub Maast 384,400 XNUMX kilomeetri kauguselt, lähemal kui Kuu kaugus meie planeedist XNUMX XNUMX kilomeetrit.

Vaatamata sellele, et Asteroid 2023 TK15 on suhteliselt väike, peetakse seda mitteohtlikuks. NASA hinnangul on see 130–150 jalga lai, mis on ligikaudu reisilennuki suurus. See kohtumine on esimene kord, kui see asteroid on klassifitseeritud Maalähedaseks objektiks (NEO) ja NASA reaktiivmootori labor (JPL) on kinnitanud, et edaspidi lähenemisi ei toimu, nimetades seda "võimalik, et viimane lähikohtumine".

Huvitav on see, et see sündmus järgneb mitmetele teistele hiljutistele asteroidide möödalendudele. 13. oktoobril lähenesid Maale ka asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5 ja Asteroid 2023 TD4. Need asteroidid olid mõõtmetelt suuremad ja lähenesid planeedile kiirusega 1.7 miljonit kilomeetrit tunnis.

Kuna asteroidide võimalik mõju on jätkuvalt murettekitav teema, on meie planeedi ohutuse tagamiseks üliolulised edasised uuringud ja seiretööd.