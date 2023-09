Gravitatsiooni mõistatus: kas lisamõõtmed võiksid selgitada selle nõrkust?

Gravitatsioonil, ühel universumi neljast põhijõust, on omapärane nõrkus võrreldes ülejäänud kolme jõuga: tugeva ja nõrga tuumajõuga ning elektromagnetilise jõuga. Osakeste vaheliste jõudude arvutamisel leitakse, et gravitatsioon on palju nõrgem, eriti väikestel vahemaadel. Üks 1998. aastal välja pakutud teooria viitab sellele, et gravitatsiooni nõrkus võib olla tingitud sellest, et see "veritseb" nendel väikestel vahemaadel lisamõõtmetesse.

Aga mis võiks peituda nendes lisamõõtmetes, kui need on olemas? Selle mõistmiseks mõelgem alustuseks midagi lihtsamat: tähe valgust. Tähest eemaldudes levib valgus sfäärilise kujuga laiali. Tähe näiv heledus väheneb kauguse ruuduna valguse levimise tõttu sfäärilises kestas.

See kontseptsioon kehtib ka selliste jõudude kohta nagu gravitatsioon ja elektromagnetism. Mida kaugemal olete nende jõudude allikast, seda nõrgem on nende suhtlus teiega. Näiteks gravitatsioon järgib pöördvõrdelist ruutseadust: kahe massi vaheline jõud väheneb nendevahelise kauguse ruudu võrra. Samamoodi järgib ka kahe laetud osakese vaheline elektromagnetiline jõud sama mustrit.

Nüüd mõelgem, mis juhtuks nende nähtustega universumis, millel on vähem kui kolm ruumimõõdet. Kondenseerunud ainesüsteemides, mis piiravad teatud nähtusi pindade või joontega, võime jälgida, kuidas laialivalgumine kahe- või ühemõõtmelisel juhul toimib. Kahemõõtmelises süsteemis levivad nähtused laiali ainult ringi ümbermõõduna, samas kui ühemõõtmelises süsteemis laiali ei levi üldse.

Nendes madalama mõõtmega süsteemides nõrgenevad signaalid kauguse suurenedes aeglasemalt, kuna levimiseks on vähem mõõtmeid. Näiteks valgus, mis liigub läbi ühemõõtmelise fiiberoptilise kaabli, säilitab oma heleduse ka vahemaa tagant, kuna ühes mõõtmes laiali ei levi.

Selle kontseptsiooni rakendamine gravitatsioonile, kui gravitatsioon piirduks lisamõõtmetega, selgitaks see selle nõrkust võrreldes teiste jõududega. Tumeaine, mis arvatakse interakteeruvat peamiselt gravitatsioonijõudude kaudu, võib nendes lisamõõtmetes eksisteerida, selgitades, miks me tuvastame selle gravitatsiooni, kuid mitte ainet ennast.

Kuigi see on spekulatiivne idee, mis nõuab täiendavat uurimist, pakub see intrigeerivat võimalust gravitatsiooni olemuse ja meie universumi varjatud mõõtmete mõistmiseks.

Allikad:

- Allikas artikkel: "Kas lisamõõtmed võiksid selgitada, miks gravitatsioon on nii nõrk?" Ethan Siegel Forbesile.