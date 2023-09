Valguuniversumi atlas: uute valguperekondade ja voldikute avastamine

Baseli ülikooli ja SIB Šveitsi bioinformaatika instituudi teadlased on valguteaduse vallas teinud murrangulise avastuse. Kasutades sügava õppimise jõudu, on nad tuvastanud sadu uusi valguperekondi ja isegi uudse ennustatud valguvoldi. Nende leiud on avaldatud mainekas ajakirjas Nature.

Tänu revolutsioonilisele AI tööriistale AlphaFold on valgustruktuuride suure täpsusega ennustamine muutunud reaalsuseks. See tööriist, mis on koolitatud aastakümnete pikkuse valguandmete põhjal, on andnud väärtuslikku teavet valkude kuju kohta. Ainuüksi eelmisel aastal modelleeris AlphaFold edukalt 215 miljonit valku, sealhulgas neid, mida pole eksperimentaalsete meetoditega põhjalikult uuritud.

Professor Torsten Schwede ja Joana Pereira juhitud uurimisrühm kasutas AlphaFoldi rikkalikku valguteavet, et luua 53 miljonist valgust koosnev interaktiivne võrk. Selle võrgustiku sees tuvastasid nad 290 uut valguperekonda ja avastasid ainulaadse valguvoldi, mis meenutas lille kuju.

Selle võrgu teadusringkondadele juurdepääsetavaks muutmiseks töötas meeskond välja interaktiivse veebiressursi nimega "Protein Universe Atlas". See platvorm võimaldab teadlastel, õpilastel ja õpetajatel uurida valkude mitmekesisust, alates struktuurist kuni funktsioonini kuni evolutsioonini.

Sügaval õppimisel põhinevad tööriistad on selles avastuses mänginud otsustavat rolli. Neid tööriistu kasutades suutis meeskond kasutada tehisintellekti jõudu, et avastada valguvõrgus uusi teadmisi. Sellel läbimurdel on märkimisväärne mõju erinevatele valdkondadele alates alusuuringutest kuni ravimiarenduse ja valgutehnoloogiani.

Uurimisrühma tööd toetas SIB-i toetus, mis tõi esile tehisintellekti integreerimise tähtsuse bioteaduse ressurssides. See uuring annab tunnistust sügava õppimise ja intelligentsete algoritmide transformatiivsest potentsiaalist teadusuuringutes.

Kokkuvõtteks võib öelda, et valguuniversumi atlas avab teadlastele ja õpetajatele põnevaid võimalusi valkude peidetud maailma avastamiseks. Oma tohutu valguperekondade ja voltide kollektsiooniga tõotab see ressurss hõlbustada edasisi avastusi ja edusamme valguteaduse valdkonnas.

Allikad:

– Baseli ülikool

– SIB Šveitsi Bioinformaatika Instituut