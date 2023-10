Astronoomia tulevik: tehisintellekt ja Bright Transient Survey Bot

By

Tehisintellekt (AI) on olnud aruteluteema, mille arutelud ulatuvad selle potentsiaalist maailma päästa kuni selle potentsiaalini tuua selle lõpp. Ulmesarjas Mrs. Davis saab võimsast tehisintellektist nimega Mrs. Davis inimühiskonna lahutamatu osa. Kuid mitte kõik ei usalda seda tehnoloogiat pimesi, sest skeptiline nunn Simone sõlmib proua Davisega lepingu, mis hõlmab Püha Graali leidmist ja hävitamist.

Reaalses maailmas on AI tööle pandud erinevates valdkondades, sealhulgas astronoomias. Hiljuti tutvustas Northwesterni ülikooli teadlaste juhitud rahvusvaheline astronoomide meeskond uut tehisintellekti astronoomia tööriista nimega Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Selle tööriista eesmärk on automatiseerida supernoovakandidaatide tuvastamise vaevarikas protsess.

BTSbot koostöös robotteleskoopidega tuvastas, kinnitas ja klassifitseeris edukalt varem avastamata supernoova ilma inimese osaluseta. See läbimurre tähistab esimest korda, kui rida roboteid ja AI-algoritme on sellise avastuse nimel koostööd teinud. Eemaldades protsessist inimesed, on astronoomidel rohkem aega vaatluste analüüsimiseks ja uute hüpoteeside väljatöötamiseks.

Supernoovade avastamisprotsess hõlmab tavaliselt mitme sama taevaosa erinevatel aegadel tehtud kujutiste käsitsi uurimist. See aeganõudev protsess on vajalik äsja ilmuvate valgusallikate tuvastamiseks, mis võivad olla supernoovad. Kui kandidaat on tuvastatud, peavad astronoomid selle olemuse kindlakstegemiseks koguma spektriandmeid. Automatiseeritud tööriistad, nagu BTSbot, lihtsustavad seda protsessi, võimaldades astronoomidel keskenduda andmete tõlgendamise põnevamale tööle.

BTSboti koolitamiseks kasutas meeskond 1.4 miljonit arhiivipilti, sealhulgas kinnitatud supernoovade ja muude ajutiste valgusallikate pilti. Võrreldes mitut taevast tehtud pilti, tuvastab AI-süsteem kandidaadid supernoovad ja koordineerib spektriandmete saamiseks robotteleskoobiga. Seejärel saadetakse andmed analüüsiks ja täielikke tulemusi jagatakse veebis.

Kuigi teadlased jätkavad tehisintellekti piiride ja rakenduste uurimist, suurendavad sellised tööriistad nagu BTSbot astronoomiliste uuringute tõhusust. Teatud toiminguid automatiseerides vabastab tehisintellekt astronoomidele väärtuslikku aega, et oma vaatlustesse süveneda ja universumi saladusi lahti harutada. Kuni AI keskendub kosmose uurimisele, on selle potentsiaal inimkonnale kasulik olla tohutu.

