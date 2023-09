Metsa uuendamise projekt raadatud Amazonase kaitsealal, mille hävitas süütamine

Amazonase vihmametsade metsauuendusprojekt, mille eesmärk on taastada Brasiilias ebaseaduslikult raadatud looduskaitseala, on hävinud süütamise tõttu. Keskkonnauuringute grupi Rioterra 2019. aastal algatatud projekti raames istutati ümber 270 hektarit maad 360,000 XNUMX puuga. Eesmärk oli mitte ainult võidelda kliimamuutustega, vaid ka luua selle käigus rohelisi töökohti. Kuid just siis, kui põlenud maa näitas taaskasvamise ja tuhandete tonnide süsiniku neeldumise märke, pandi see põlema.

3. septembril alguse saanud tulekahju tunnistasid uurijad süütamiseks. Satelliidipildid näitavad, et tuli liikus tuulega vastupidises suunas, mis on tavaline märk tahtlikust süütamisest. Politsei on tuvastanud mitu kahtlusalust. Tõenäoliselt takistas süütamise motiiv piirkonna ökoloogilist taastamisprotsessi.

Metsa uuendamise projekt asus Rio Preto-Jacunda osariigi looduskaitsealal, mis on kauges kohas, kuhu pääses alles 6. septembril pärast hävingu avastamist satelliidipiltide kaudu. Ligi miljon dollarit maksnud projektis töötas üle 1 inimese ja selle eesmärk oli pakkuda kohalikule kogukonnale jätkusuutlikku sissetulekuallikat, istutades selliseid liike nagu acai palmid, mis on tuntud oma toitainete ja antioksüdantsete omaduste poolest.

Projekti hävitamine on märkimisväärne tagasilöök Amazonase metsade hävitamise ja kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Selles tuuakse esile keskkonnaorganisatsioonide ees seisvad jätkuvad väljakutsed ning tundlike piirkondade suurema kaitse ja järelevalve vajadus. Ebaseaduslik metsade raadamine on piirkonnas jätkuvalt ohjeldamatu probleem, mille põhjuseks on maade hõivamine põllumajanduslikul eesmärgil.

Taasmetsastatud ala kadumine ei kahjusta mitte ainult kliimamuutuste vastast võitlust, vaid ka kohalikku kogukonda, kes tugines projekti jätkusuutlikule tulule. Juhtum rõhutab, kui oluline on tegeleda metsade raadamist põhjustavate probleemidega ning rakendada kõikehõlmavaid meetmeid Amazonase vihmametsade kaitsmiseks ja taastamiseks.

