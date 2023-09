Arianespace käivitab Ariane 6-s Intelsati jaoks väikese geostatsionaarse satelliidi

Arianespace on sõlminud Intelsatiga lepingu satelliidi IS-45 orbiidile 2026. aasta esimesel poolel. Satelliit saadetakse orbiidile Ariane 6, täpsemalt Ariane 64 variandiga. Ühe tonni kaaluv satelliit IS-45 kannab 12 Ku-riba transpondrit. See põhineb HummingSat platvormil, mille on välja töötanud Swissto12 Euroopa Kosmoseagentuuri toel.

Selle lepinguga möödub peaaegu 40 aastat ajast, mil Arianespace viis 507. aasta oktoobris läbi oma Intelsati esimese stardi, viies Intelsat 1983 satelliidi geostatsionaarsele orbiidile. Siiski on geostatsionaarsete satelliitide turg sellest ajast alates oluliselt muutunud. Kunagi oli kaubandusliku stardituru tuum, on nõudlus nende satelliitide järele viimastel aastatel vähenenud tänu lairiba tähtkujude tõusule madalal Maa orbiidil.

Arianespace'i tegevjuht Stéphane Israël rõhutab seda nõudluse muutust, öeldes, et nüüd tellitakse vähem geostatsionaarseid satelliite ja need pole nii rasked kui varem. Vaatamata sellele langusele peavad kanderaketid endiselt oluliseks kommertsgeostatsionaarse orbiidi (GEO) turgu. Tory Bruno, United Launch Alliance'i tegevjuht, usub, et see turg püsib stabiilsena, umbes 10 käivitamist aastas. Tom Ochinero, SpaceXi kommertsmüügi asepresident, rõhutab samuti GEO turu olulisust ja lükkab ümber jutu GEO käivitamise kadumisest.

Siiski tunnistavad juhid, et praegu on turuletoomise nõudluse peamine tõukejõud lairibaühenduse konstellatsioonid. Nende tähtkujude ülesehitus nõuab ühtlast starditempot isegi pärast süsteemi valmimist, kuna vanad satelliidid vahetatakse välja. Israël märgib, et kuigi GEO on endiselt olemas, on tähtkujud nüüd tugevam kasvumootor.

