Argyle'i vulkaaniuuring tuvastab vihje uute teemandimaardlate leidmiseks

Curtini ülikooli teadlased tegid Lääne-Austraalias Argyle vulkaanist pärit teemandirikaste kivimite uurimisel olulise avastuse. Nad on tuvastanud puuduva kolmanda koostisosa, mis on vajalik väärtuslike roosade teemantide moodustamiseks. See leid võib avaldada sügavat mõju uute teemandimaardlate ülemaailmsele otsingule.

Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringust selgub, et lisaks sügavale Maa sees olevale süsinikule ja tektooniliste plaatide põrkumisel tekkivatele jõududele nõuab roosade teemantide olemasolu Maa pinnal mandreid, mis olid mandrite lagunemise ajal sadu miljoneid aastaid tagasi. See venitamine tekitas maakoores tühimikud, mille kaudu teemanti kandev magma võis tõusta.

Juhtinud uurija dr Hugo Olierook selgitab, et Argyle’i vanuseks hinnatakse 1.3 miljardit aastat, mis teeb selle 100 miljonit aastat vanemaks, kui seni arvati. Selle teke on seotud iidse superkontinendi lagunemisega. Piirkond, kus Argyle'i teemandimaardla asub, tekkis Kimberley piirkonna ja Põhja-Austraalia vahelise kokkupõrke tagajärjel, mis tekitas maale armi, mis ei parane kunagi täielikult.

Dr Olierook rõhutab, et roosade teemantide leidmisel on ülioluline kombinatsioon sügavast süsinikust, kontinentaalsest kokkupõrkest ja maa venitusest. Ta usub, et nende kolme koostisosa tuvastamisega on võimalik avastada uusi teemandimaardlaid, mis on sarnased kuulsale Argyle'i kaevandusele, mis oli kunagi maailma suurim looduslike teemantide allikas.

Siiski tunnistab dr Olierook, et uute roosade teemandimaardlate otsimine seab väljakutseid. Enamik teemandimaardlaid on leitud iidsete mandrite keskelt, kuna paljastatud vulkaane on lihtsam leida. Argyle'i vulkaan, mis asub kahe iidse kontinendi ristumiskohas, on tootnud üle 90 protsendi maailma roosadest teemantidest.

Kaasautor ja peamine geoloog Murray Rayner Rio Tintost rõhutab Argyle'i vulkaani vanuse ja asukoha olulisust nende haruldaste ja hinnatud kalliskivide kujunemise mõistmisel. Uuringu viisid läbi Curtini ülikooli John de Laeteri keskuse, Mineral Systems Groupi ajaskaala ja Maa dünaamika uurimisrühmaga seotud teadlased.

Kokkuvõtteks võib öelda, et uute teemandimaardlate tuvastamiseks vajaliku kolmanda vihje avastamine avab teemantide uurimisel uusi võimalusi. Teadlased mõistavad nüüd paremini roosade teemantide tekkeks vajalikke tingimusi ja jätkavad potentsiaalsete teemante kandvate vulkaanide otsimist Austraalias ja teistes piirkondades.

Allikas: Curtini ülikool, Nature Communications.