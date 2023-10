Uus uuring viitab, et ülitihedad asteroidid võivad sisaldada üliraskeid elemente

Hiljutine uuring näitas, et teatud ülitihedad asteroidid meie päikesesüsteemis võivad koosneda ülirasketest elementidest, mida Maal pole kunagi täheldatud. Nende asteroidide tihedus on palju suurem kui meie planeedil leiduval tavaainel, mistõttu on nende koostis teadlaste jaoks ainulaadne ja intrigeeriv.

Üks näide on Asteroid 33 Polyhymnia, mis asub peamises asteroidivöös Marsi ja Jupiteri vahel. Polyhymnia tihedus on nii äärmuslik, et seda ei saa võrrelda millegagi Maal. See on pannud teadlased uskuma, et see ja teised sarnased asteroidid võivad koosneda avastamata ainetüüpidest, mida ei saa tavapärase füüsikaga seletada.

Johann Rafelski ja tema kolleegide Arizona ülikoolist läbi viidud uuring keskendus kompaktsetele ülitihedatele objektidele (CUDO-d). Nende astronoomiliste kehade massitihedus on suurem kui osmiumil, mis on kõige tihedam looduslikult esinev element Maal. Teadlased teevad ettepaneku, et sellised asteroidid nagu Polyhymnia võivad koosneda elementidest, mille aatomnumber on suurem kui 118, mida pole kunagi varem täheldatud.

Ajakirjas European Physical Journal Plus avaldamiseks heaks kiidetud uuring viitab sellele, et aatomnumbri 164 ümber võib olla "tuumastabiilsuse saar", kus võib esineda üliraskeid elemente. Kuigi elemendid, mis asuvad väljaspool aatomnumbrit 118, on praegu teoreetilised ja ebastabiilsed, peaks nende elementide tihedus perioodilisustabelis veelgi suurenema.

Kui leiab kinnitust, et teatud asteroidide vöö asteroidid sisaldavad kättesaamatuid elemente, võivad neist saada tulevased kaevandusmissioonide sihtmärgid. Võimalus saada meie enda päikesesüsteemist üliraskeid elemente, isegi neid, mis on praegu ebastabiilsed või mida ei täheldata, on põnev väljavaade.

Kokkuvõtteks toob see uuring esile üliraskete elementide võimaliku olemasolu ülitihedates asteroidides, mis võiksid anda olulisi teadmisi meie päikesesüsteemi koostisest ja avada uusi võimalusi tulevaseks uurimiseks ja ressursside kaevandamiseks.

Allikas: ülirasked elemendid ja ülitihe aine, Springer