Arktika ilmasatelliit: Arktika ilmaennustuste parandamine

Käimas on murranguline missioon ilmaennustuse muutmiseks Arktikas. Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) poolt välja töötatud Arctic Weather Satellite eesmärk on tegeleda andmete puudumisega täpsete lühiajaliste prognooside tegemiseks selles piirkonnas. Vaid 36 kuuga New Space'i lähenemisviisi abil ehitatud satelliit on nüüdseks transporditud OHB-st Rootsist Saksamaale, et teha mitmeid olulisi katseid.

Traditsioonilised geostatsionaarsel ja polaarorbiidil olevad satelliidid pakuvad väärtuslikke andmeid ilmaennustamiseks. Arktika seire on aga olnud ebapiisav geostatsionaarsete satelliitide nähtavuse puudumise tõttu. Arctic Weather Satellite, mis toimib potentsiaalse EPS-Sterna tähtkuju prototüübina, püüab seda muuta.

EPS-Sterna missioon näeb ette kuuest mikrosatelliidist koosnevat tähtkuju kolmel orbitaaltasandil, et pakkuda pidevat temperatuuri ja niiskuse andmete voogu kõigist Maa paikadest. See tähtkuju võimaldaks Arktikas lühiajaliste ilmaennustuste tegemist või "nüüdestamist" ning parandaks globaalseid ilmaprognoose. Kuuest mikrosatelliidist koosnevat komplekti täiendataks kolm korda.

Enne kui EPS-Sterna missioon reaalsuseks saab, peab Arctic Weather Satellite prototüüp tõestama oma tõhusust. Satelliit on varustatud tipptasemel 19-kanalilise ristskaneeriva mikrolaineradiomeetriga, mis on loodud pakkuma kõrge eraldusvõimega õhuniiskuse ja temperatuuri sondeerimist igasuguste ilmastikutingimuste korral.

Satelliit on läbinud olulise testimise, sealhulgas satelliidi ja missiooni juhtimiskeskuse vaheliste sidemete kontrollimise. See on nüüd läbimas Saksamaal IABG-s keskkonnatestide kampaaniat, kus see puutub kokku orbiidil kogetud vibratsiooni, müra ja äärmuslike temperatuuritingimustega. Pärast nende katsete lõpetamist naaseb satelliit Rootsi OHB-sse lõplikuks kontrolliks, enne kui see transporditakse California osariigis Vandenbergis asuvasse SpaceX-i stardipaika.

Arctic Weather Satellite'i eeldatav stardikuupäev on 1. juuni 2024 Falcon 9 raketi pardal. Kui see missioon õnnestub, tähistab see olulist verstaposti Arktika ja kaugemalgi ilmaprognoosimisvõime parandamisel.

FAQ

Mis on Arktika ilmasatelliidi eesmärk?

Arctic Weather Satellite'i eesmärk on parandada ilmaennustusi Arktikas, kus praegu puuduvad täpsed lühiajalised andmed.

Mis on EPS-Sterna tähtkuju?

EPS-Sterna missioon on potentsiaalne kuue mikrosatelliidi tähtkuju, mis annaks pidevaid temperatuuri- ja niiskusandmeid igast Maa asukohast, võimaldades ilmateate ennustamist lähiajavahemikul ja täiustades globaalseid ilmaprognoose.

Millal Arctic Weather Satellite käivitatakse?

Satelliit on kavas välja saata 1. juunil 2024 Falcon 9 raketi pardal.

Kuidas aitab satelliit ilmaennustusse kaasa aidata?

19-kanalilise ristskaneeriva mikrolaineradiomeetriga varustatud satelliit kogub kõrge eraldusvõimega niiskus- ja temperatuuriandmeid kõikides ilmastikutingimustes, parandades ilmaprognooside täpsust Arktikas ja kogu maailmas.