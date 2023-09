Vanim puitkonstruktsioon, mis eales avastas, osutab edasijõudnud esivanematele

Arheoloogid tegid Sambias Kalambo juga juures murrangulise avastuse, avastades vanima puitehitise, mis eales leitud, vähemalt 476,000 XNUMX aastat vana. See leid viitab sellele, et meie esivanemad olid arenenumad, kui seni arvati. Puitkonstruktsioon, mis arvatakse olevat platvorm, kõnnitee või kõrgendatud eluruum, oli erakordselt hästi säilinud ja näitab tõendeid kivitööriistade kasutamisest kahe suure palgi ühendamiseks. Leiukohalt avastati ka puidust tööriistade kollektsioon, sealhulgas kiil ja kaevepulk.

See avastus seab kahtluse alla arusaama, et meie esivanemad olid rändajad, kuna see struktuur näib olevat jugade lähedal asuv alaline eluase. Mitmeaastase veeallika olemasolu viitab sellele, et meie sugulastel oli võime planeerida ja ehitada püsivaid ehitisi. Uuringu juhtiv autor, arheoloog Larry Barham rõhutab, et leid demonstreerib meie esivanemate transformatiivseid võimeid ja abstraktset mõtlemist. Ta soovitab, et nad kasutasid oma intelligentsust, kujutlusvõimet ja oskusi, et luua midagi, mida pole kunagi varem eksisteerinud.

Arvatakse, et Kalambo joa kõrge veetase on puitkonstruktsiooni sajandite jooksul säilitanud. Luminestsentsdateerimine, teadlaste kasutatud uus meetod, paljastas struktuuri vanuse ja kinnitas, et see on enne Homo sapiens'i evolutsiooni. Varasemad puitkonstruktsioonid pärinevad umbes 9,000 aastast, mistõttu on see avastus meie varajaste esivanemate võimete mõistmisel väga oluline.

See leid tõstab esile meie esivanemate kognitiivsed võimed, sealhulgas planeerimine, visualiseerimine ja võime luua keerulisi struktuure. See seab kahtluse alla varasemad eeldused varajaste inimeste võimete ja elustiili kohta. Kuigi struktuuri eesmärgi ja funktsiooni täielikuks mõistmiseks on vaja täiendavaid uuringuid, on selge, et meie esivanematel oli võime arenenud mõtlemiseks ja probleemide lahendamiseks.

