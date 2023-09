Uuring näitas, et inimesed ehitasid puitkonstruktsioone pool miljonit aastat tagasi

Liverpooli ülikooli ja Aberystwythi ülikooli teadlased on avastanud tõendeid selle kohta, et inimesed ehitasid pool miljonit aastat tagasi puidust konstruktsioone. Meeskond kaevas Sambias Kalambo juga arheoloogilises kohas hästi säilinud puitu, mis pärineb vähemalt 476,000 XNUMX aasta tagusest ajast, enne Homo sapiens'i arengut. Kivist tööriistade lõikejäljed puidul annavad tunnistust sellest, et varased inimesed kujundasid ja ühendasid kaks suurt palki, et luua struktuur, võib-olla platvorm või eluruumi osa.

See leid seab kahtluse alla levinud arvamuse, et kiviaegsed inimesed olid rändlevad. Piirkond pakkus mitmeaastast veeallikat ja rikkalikult toitu, võimaldades neil inimestel asuda ja struktuure ehitada. Puitkonstruktsioonide avastamine näitab, et neil varastel inimestel oli intelligentsus, kujutlusvõime ja oskused luua midagi, mida polnud kunagi varem eksisteerinud.

Uurimisrühm kasutas leidude vanuse määramiseks uusi luminestsentsdateerimise tehnikaid. Analüüsides viimast korda, mil ümbritsevas liivas olevad mineraalid päikesevalguse käes olid, suutsid teadlased paigutada puidu poole miljoni aasta vanuseks. Sellel uuel tutvumismeetodil on märkimisväärne mõju inimese evolutsiooni mõistmisele ja see võimaldab dateerida ajas kaugemale.

Kalambo jõe ääres asuv Kalambo juga asub Sambia ja Tansaania Rukwa piirkonna piiril. See on tuntud oma arheoloogilise tähtsuse poolest ja on nomineeritud UNESCO maailmapärandi nimekirja kandmiseks. Hiljutised leiud rõhutavad saidi tähtsust ja teadlased väidavad selle tunnustamist ÜRO maailmapärandi nimistusse.

See uurimus on osa laiemast projektist "Deep Roots of Humanity", mida rahastab Ühendkuningriigi kunsti- ja humanitaarteaduste teadusnõukogu. Selle eesmärk on uurida, kuidas inimtehnoloogia kiviajal arenes. Projekt hõlmab koostööd Sambia riikliku muinsuskaitsekomisjoni, Livingstone'i muuseumi, Moto Moto muuseumi ja Lusaka rahvusmuuseumiga. Teadlased eeldavad, et Kalambo juga vettinud liivast kerkib esile veelgi põnevaid avastusi.