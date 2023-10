Äsja avastatud asteroid, mis möödub Maast lähedalt

Viimastel aastatel on laialt levinud seisukoht, et asteroidi kokkupõrge oli dinosauruste väljasuremise kõige tõenäolisem põhjus. Alvarezi hüpotees, levinud teooria, mis selgitab seda väljasuremissündmust, viitab sellele, et asteroid põrkas Maaga kokku umbes 65 miljonit aastat tagasi, mis viis paljude dinosauruste liikide hävitamiseni. Seda teooriat toetavad tõendid Mehhiko Yucatani poolsaare all asuva Chicxulubi kraatri nime all tuntud põrkekraatri avastamisest. Hüpoteesi kohaselt oleks asteroidi kokkupõrge vallandanud tohutud tõusulained ja tekitanud 140 km laiuse kraatri. Tuumatalvelaadse stsenaariumi korral oleks praht kosmosesse paisatud, kattes Maa, mille tulemuseks oleks lõpuks dinosauruste hukkumine.

NASA kaitsekoordinatsioonibüroo (PDCO), mis vastutab maalähedaste objektide (NEO-de) jälgimise eest, on hiljutise arenduse käigus valgustanud asteroidi, mis peaks täna Maast lähedalt mööduma. NASA Maalähedaste Objektide Uuringute Keskuse (CNEOS) poolt asteroidiks 2023 UH määratud kivi jõuab prognooside kohaselt meie planeedile 2.5. oktoobril 20 miljoni kilomeetri kaugusele. Praegu kihutab see Maa poole kiirusega umbes 39,932 XNUMX kilomeetrit. tunnis, napib mandritevahelise ballistilise raketi (ICBM) kiirust.

Apollo maalähedaste asteroidide rühma kuuluv Asteroid 2023 UH kuulub kosmosekivimite klassi, mis ristuvad Maa orbiidiga ja mille poolsuurteljed on Maa omast suuremad. Need asteroidid said nime kolossaalse 1862. aasta Apollo asteroidi järgi, mille avastas esmakordselt Saksa astronoom Karl Reinmuth 1930. aastatel.

NASA on esitanud teavet ka asteroidi 2023 UH suuruse kohta, väites, et see ei ole oma suhteliselt väikese suuruse tõttu võimalik klassifitseerida potentsiaalselt ohtlikuks asteroidiks. Selle asteroidi laius on 52–118 jalga ja see on suuruselt võrreldav lennukiga.

Lisaks eeldatakse, et täna mööduvad Maast veel kaks asteroidi, Asteroid 2023 TK15 ja Asteroid 2020 UR, mis ühinevad Asteroid 2023 UH-ga.

Allikad:

– Alvarezi hüpotees: teaduslik konsensus

– Chicxulubi kraater: teaduslik konsensus

– NASA kaitsekoordinatsioonibüroo (PDCO): NASA veebisait

– Maalähedaste objektide uuringute keskus (CNEOS): NASA veebisait