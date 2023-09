Sukeldumine Azulene'i sinise tooni saladusse

Kütkestava sügavsinise värviga azuleen on keemikutele kogu maailmas pikka aega olnud mõistatus. Praha orgaanilise keemia ja biokeemia instituut (IOCB) on Ameerika Keemiaühingu ajakirjas (JACS) avaldatud uurimistööga astunud sammu lähemale selle saladuse lahtiharutamisele.

Azuleeni mõistatuslikud omadused on teadlasi hämmingus aastakümneid. Kuid peaaegu pool sajandit tagasi valgustas professor Josef Michl selle sinist värvi. Nüüd jätkavad seda uurimist dr Tomáš Slanina ja tema meeskond IOCB Redox Photochemistry rühmast.

Nende peamine eesmärk on mõista, miks asuleen eirab Kasha reeglit, mis on molekulides valguse emissiooni põhiprintsiip. Kasha reegel ütleb, et pärast valguse neeldumist peaksid molekulid kiirgama fluorestsentsi madalaima energiaga ergastatud olekust. Asuleen aga ei järgi seda reeglit, mistõttu on uurimine veelgi põnevam.

Dr Slanina meeskonna uurimistöös on ühendatud teoreetilised arvutused ja eksperimentaalsed tehnikad, et süveneda asuleeni elektroonilisse struktuuri ja fotofüüsikalistesse omadustesse. Nende töö eesmärk on lahti harutada aluseks olevad mehhanismid, mis annavad asuleenile selge sinise värvi ja ebatavalise valgust kiirgava käitumise.

Professor Michli rajatud alustele rajades sillutavad IOCB Praha teadlased teed tulevastele läbimurretele asuleeni mõistmisel. Selle molekuli ainulaadsed omadused võivad avaldada mõju erinevatesse valdkondadesse, nagu materjaliteadus ja orgaaniline elektroonika.

Kuna asuleeni saladustest saadakse rohkem teadmisi, viivad teadlased meid lähemale selle täieliku potentsiaali avamisele. Selle molekuli ilu ja intriig inspireerivad jätkuvalt teadlasi kogu maailmas.

