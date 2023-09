Merejää murettekitav langus Antarktikas tõstab muret globaalse soojenemise pärast

Satelliidiandmed on näidanud, et Antarktikat ümbritsev merejää on talvehooajal jõudnud enneolematult madalale tasemele, mis viitab murettekitavale suundumusele piirkonnas, mida varem peeti globaalse soojenemise mõjudele vastupidavaks. See areng on pannud ärevile teadlasi, kes väidavad, et langusele aitavad tõenäoliselt kaasa mitmed tegurid, nagu rekordsoojad ookeanid, muutused ookeanihoovuses ja tuules ning El Niño nähtus.

Antarktika suur jääkate mängib üliolulist rolli Maa temperatuuri reguleerimisel, peegeldades Päikese energiat ja jahutades ümbritsevat vett. Kui aga Antarktika jää kaotab jätkuvalt, võib see muutuda Maa jahutussüsteemist soojusallikaks. Antarktika ookeani pinna praegune merejää on alla 17 miljoni ruutkilomeetri, mis on 1.5 miljonit ruutkilomeetrit alla tüüpilise septembri keskmise ja oluliselt madalam kui varasemad talvise jääkatte rekordilised madalad tasemed. Puuduva jää pindala on ligikaudu viis korda suurem kui Briti saartel ja sellel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed meie planeedi kliimale.

Teadlased on mures selle merejää vähenemise mõju pärast Antarktikale ja globaalsele kliimale. Dr Walter Meier, kes jälgib merejääd riiklikus lume- ja jääandmekeskuses, ei näe merejää märkimisväärset taastumist optimistlikult. Kuigi selle aasta merejää vähenemise täpsete põhjuste mõistmine on endiselt mõistatus, peetakse madalat merejää taset oluliseks näitajaks aastal, mida iseloomustavad arvukad kõrged globaalsed ja ookeanide temperatuurid. Eksperdid väidavad, et Antarktika haavatavus muutub üha ilmsemaks.

Lisaks Antarktikale ja globaalsele kliimale avaldatava mõju uurimisele viivad teadlased läbi ka uuringuid ja vaatlusi, et paremini mõista talvise jää kadumise põhjuseid. Arvatakse, et ebatavaliselt soojad ookeanid, ookeanihoovuse muutused ja Antarktika temperatuure mõjutavad tuuled on olulised tegurid. Vaikse ookeani piirkonnas arenev El Niño ilmastiku muster võib samuti mängida oma osa merejää vähendamisel, kuigi see on praegu suhteliselt nõrk.

Merejää vähenemine Antarktikas ei kujuta endast märkimisväärset ohtu mitte ainult piirkonnale, vaid ka rannikukogukondadele kogu maailmas. Maa jää kadumisest tulenev meretaseme tõus võib põhjustada kahjulikke tormihooge, mis ohustab miljoneid inimesi. Antarktika jääkihtides toimuvad muutused on kooskõlas prognoositud halvima stsenaariumiga, rõhutades tungivat vajadust tegeleda globaalse soojenemisega ja selle mõjuga meie planeedi õrnadele ökosüsteemidele.

Allikad:

– riiklik lume- ja jääandmekeskus

- BBC uudised