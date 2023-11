Uus uuring paljastab keerulised tegurid Antarktika osooniaugu taga

Otago ülikooli teadlased on viinud läbi põhjaliku analüüsi Antarktika osooniaugus viimase 18 aasta jooksul toimunud muutuste kohta. Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuring heidab uut valgust osooniaugu ulatusele ja sügavusele, samuti selle teket soodustavatele teguritele.

Vastupidiselt varasemale arvamusele, et osoonikihi kahanemise põhjustasid peamiselt klorofluorosüsivesinikud (CFC), viitab uuring sellele, et olulist rolli mängivad ka muud keerulised tegurid. Juhtautor Hannah Kessenich selgitab, et kahe aastakümne taguse ajaga võrreldes on augu keskel märgatav osoonikontsentratsiooni langus. Osoonitaseme languse võib seostada Antarktika kohal asuvasse polaarkeerisesse saabuva õhu muutustega.

Leiud seavad kahtluse alla arusaama, et "osooniprobleem" on täielikult lahendatud. Kessenich rõhutab osooni varieeruvuse mõistmise tähtsust, kuna sellel on otsene mõju lõunapoolkera kliimale. Osooniaugu koostoimel atmosfääri dünaamikaga arvatakse olevat oma osa Austraalia hiljutistes võsapõlengutes ning on muret, et selle mõju võib peagi ulatuda Uus-Meremaale.

1987. aastal rakendatud Montreali protokoll on olnud tõhus osoonikihti kahandavate kemikaalide tootmise ja tarbimise reguleerimisel. See uus uuring rõhutab aga vajadust arvestada osooniauguga tegelemisel täiendavate teguritega. Kuna osoonikiht on Maa kliimasüsteemi kriitiline komponent, on tulevaste keskkonnaprobleemide ennustamiseks ja leevendamiseks hädavajalik selle muutlikkuse sügavam mõistmine.

Korduma kippuvad küsimused Mis on Montreali protokoll? Montreali protokoll on rahvusvaheline leping, mille eesmärk on kaitsta osoonikihti, lõpetades järk-järgult osoonikihti kahandavate ainete tootmise ja tarbimise. Mis põhjustab osooniaugu teket? Osooniauk tekib peamiselt tehislike kemikaalide, näiteks klorofluorosüsivesinike (CFC) olemasolu tõttu, mis reageerivad stratosfääris osoonimolekulidega ja hävitavad neid. Kuidas osooniauk kliimat mõjutab? Osooniauk võib põhjustada muutusi atmosfääri dünaamikas ja kliimamustrites, sealhulgas tuulemustrites ja pinnakliimas. Nendel muutustel võib olla kohalik ja globaalne mõju ilmastikutingimustele ja ökosüsteemidele.