Antarktika merejää saavutas rekordmadala taseme, mis suurendab muret kliimamuutuste mõju pärast

USA riikliku lume- ja jääandmekeskuse (NSIDC) andmetel saavutas Antarktikat ümbritseva merejää ulatus talvel rekordiliselt madalale tasemele. See areng on tekitanud teadlastes muret kliimamuutuste kiireneva mõju pärast lõunapoolses polaarpiirkonnas. Merejää katvuse vähenemisel võivad olla kohutavad tagajärjed sellistele loomadele nagu pingviinid, kes sõltuvad jääst sigimisel ja poegade kasvatamisel. Lisaks aitab valge jää tagasi kosmosesse peegelduva päikesevalguse vähenemine kaasa globaalsele soojenemisele.

10. septembril saavutas Antarktika merejää ulatus haripunkti 16.96 miljoni ruutkilomeetrini, mis on madalaim talvine maksimum alates satelliitide salvestamise algusest 1979. aastal. Võrreldes 1. aastal püstitatud eelmise talverekordiga, on see umbes 1986 miljoni ruutkilomeetri võrra väiksem. NSIDC vanem teadlane Walt Meier kirjeldas seda kui "äärmuslikku rekordaastat".

Kuigi Arktika on kliimamuutustest juba märkimisväärset mõju avaldanud, kuna merejää on viimasel kümnendil kiiresti halvenenud, pole mõju Antarktika merejääle olnud nii kindel. Hiljutine nihe piirkonna rekordmadalate tingimuste poole on aga tekitanud teadlastes muret, et kliimamuutused võivad lõpuks Antarktikas avalduda.

Selle kuu alguses ajakirjas Communications Earth and Environment avaldatud uuring viitas sellele, et ookeanide soojenemine, mis on suuresti tingitud inimtegevusest põhjustatud kasvuhoonegaaside heitkogustest, aitab kaasa merejää taseme langusele alates 2016. aastast. See järeldus on kooskõlas vajadusega vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid. gaasiheitmed, et kaitsta maailma hapraid ökosüsteeme ja külmunud piirkondi.

Antarktika rekordmadalate merejäätasemete mõju täielikuks mõistmiseks on vaja täiendavaid analüüse ja uuringuid, kuid on ülioluline võtta meetmeid kliimamuutuste leevendamiseks ja negatiivsete mõjude vähendamiseks planeedile.

Allikad:

- Reuters