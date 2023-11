Antarktika osooniauk: taastumist mõjutavate keeruliste tegurite paljastamine

Antarktika osooniauk, mis on aastakümneid olnud märkimisväärne probleem, süveneb keskkevadel vaatamata osoonikihti kahandavaid kemikaale keelavatele määrustele. Kuigi 1987. aasta Montreali protokoll piiras edukalt osoonikihti kahandavate klorofluorosüsivesinike (CFC) kasutamist, näitavad hiljutised uuringud, et mängus võivad olla ka muud tegurid.

Uus-Meremaa Otago ülikooli teadlaste uus uuring, mis avaldati ajakirjas Nature Communications, näitab, et Antarktika osooniauguga kaetud ala ei ole CFC-de vähenemisest hoolimata oluliselt vähenenud. Lisaks näitab augu keskosa osoonitaseme langust aja jooksul.

Kaasautori Annika Seppala sõnul võib taastumisprotsessi mõjutada atmosfääri reaktsioon muutuvatele kliimatingimustele, mis võib olla tingitud kliimamuutustest. Need atmosfääri nihked võivad varjata CFC vähendamisega tehtud edusamme. Kuigi osooniauk avanes hiljem septembris, mis võib viidata taastumisele, rõhutatakse uuringus, et oktoobris, mil auk on tavaliselt suurim, on osoonitase stratosfääri keskmises kihis aastatel 26–2004 langenud 2022 protsenti.

Juhtautor Hannah Kessenich rõhutab, et Montreali protokolli ja CFC-de vähendamine on endiselt õigel teel, kuid uuringu tulemused näitavad, et hiljutised suured osooniaugud ei pruugi olla tingitud ainult CFC-dest. Analüüsis jäeti välja 2002. ja 2019. aasta andmed, mil anomaalsed sündmused, nagu polaarpöörise äkilised purunemised, põhjustasid oluliselt väiksemaid osooniauke.

Märkamata ei saa jätta väliste sündmuste mõju osoonitasemele. Varasemad uuringud on näidanud, et 2020. aasta tohutud metsatulekahjud Austraalias halvendasid osooniauku 10 protsenti. Lisaks arvatakse, et Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai vulkaani purse Tonga lähedal 2022. aastal on hiljutist osoonitaset mõjutanud.

Kuigi mõned eksperdid tõstatavad küsimusi uuringu tulemuste kohta, mis viitab sellele, et konkreetsete aastate väljajätmine tekitab muret andmete valimise pärast, annab uuring olulisi teadmisi Antarktika osooniaugu taastumist mõjutavatest keerulistest ja mitmetahulistest teguritest.

FAQ

K: Kuidas Antarktika osooniauk moodustub?

Antarktika osooniauk tekib peamiselt osoonikihti kahandavate kemikaalide, näiteks klorofluorosüsivesinike (CFC) olemasolu tõttu, mis akumuleeruvad atmosfääri. Need kemikaalid lagunevad päikesevalguse toimel, vabastades kloori- ja broomiaatomeid, mis hävitavad osoonimolekule.

K: Millised on osoonikihi kahanemise ohud?

Osoonikihi kahanemine võimaldab päikeselt tuleval ultraviolettkiirgusel (UV) Maa pinnale jõuda rohkem. Kokkupuude liigse UV-kiirgusega võib põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme, sealhulgas nahavähki, kae ja mere ökosüsteemide kahjustusi.

K: Kas CFC-sid kasutatakse ka tänapäeval?

Ei, 1987. aasta Montreali protokolliga kehtestatud ülemaailmse keelu tõttu ei kasutata CFC-sid enam aerosoolides, külmikutes ega muudes tarbekaupades. Välja on töötatud ja kasutusele võetud alternatiivsed ja keskkonnasõbralikumad asendusained.