Uus satelliidiandmeid kasutav uuring näitas, et 40% Antarktika ujuva jääriiulite maht on viimase 25 aasta jooksul oluliselt vähenenud. Antarktika jääriiulid mängivad otsustavat rolli mandri liustike stabiliseerimisel ja nende voolu ookeani pidurdamisel. Kuid jää kadu ei piirdu ainult ujuvate riiulitega, vaid hõlmab ka liustike voolu suurenemist mandrilt endast. Leiud on tekitanud muret teadlaste seas, kes kirjeldavad olukorda kui "topelthäda".

Eelretsenseeritavas ajakirjas Science Advances avaldatud uuring kasutas aastatel 100,000–162 1997 2021 satelliidiradari pilti, et analüüsida 71 jääriiulit Antarktika ümbruses. See näitas, et 67 jääriiuli maht on oluliselt vähenenud, vabastades ligikaudu XNUMX triljonit jääriiulit. tonni sulanud magevett ookeani.

See magevee sissevool võib potentsiaalselt mõjutada globaalseid ringlusmustreid, vähendades pinnavee tihedust pooluste lähedal, piirates allavoolu ja takistades sügava vee moodustumist. Jää kadu ei ole mandril ühtlaselt jaotunud, kõige olulisemad kaotused on Antarktika lääneküljel, mis tuleneb altpoolt jääriiulid erodeerivast soojast veest.

Eriti suuri kahjusid on mandri edelanurgas asuv Getz Ice Shelf ja Thwaitesi "Doomsday" liustiku naabruses asuv Pine Islandi jääriiul. Seevastu idakülje külmas vees asuv Amery jääriiul on uuringuperioodi jooksul jäässe läinud.

Uuringu tulemused annavad täiendavaid tõendeid käimasolevate kliimamuutuste kohta, kuna kliima soojenemine aitab jätkuvalt kaasa jääriiulite kulumisele. Need kiirenenud kaotused rõhutavad tungivat vajadust ülemaailmsete meetmete järele, et leevendada kliimamuutusi ja kaitsta Antarktika õrna ökosüsteemi.

Allikad: Science Advances, Euroopa Kosmoseagentuur