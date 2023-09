Uus tehnika kosmiliste kauguste mõõtmiseks barüoni akustiliste võnkumiste abil

By

Astronoomid seisavad kosmiliste kauguste mõõtmisel silmitsi märkimisväärse väljakutsega meie universumi relativistliku olemuse tõttu. Sellele lisandub tõsiasi, et kui me vaatleme kaugeid objekte, ei vaata me mitte ainult läbi ruumi, vaid ka ajas tagasi. Lisaks muudab kosmose laienemine pärast Suurest Paugust kauguse mõõtmist veelgi keerulisemaks.

Kosmiliste kauguste mõõtmiseks kasutavad astronoomid kahte meetodit, mida ühiselt nimetatakse kosmilise kauguse redeliks. Esimene meetod hõlmab kosmoloogiliste kauguste määramiseks kosmilise mikrolaine tausta (CMB) punanihke mõõtmist. Teine meetod hõlmab kohalikke vaatlusi parallaksi mõõtmiste, muutuvate tähtede ja supernoovade abil.

Siiski on lahknevus CMB punanihke mõõtmiste ja kohalike mõõtmiste vahel, mida nimetatakse Hubble'i pingeks. Selle probleemi lahendamiseks viis Hiina ülikoolide ja Cordoba ülikooli astronoomide meeskond läbi ühe miljoni galaktika kaheaastase statistilise analüüsi. Nad töötasid välja uue tehnika, mis tugineb kauguste täpsemaks määramiseks Baryon Acoustic Oscillations (BAO).

Baryoni akustilised võnkumised on Suure Paugu jäänused, mida võib endiselt kosmoses jälgida. Need lained levisid varajases universumis läbi mateeria ja universumi laienedes ja jahtudes „jäätusid ajas”. Mõõtes galaktikate vahelist eraldust nende lainete kestuse alusel, saab määrata kosmoloogilisi kaugusi.

Meeskond kasutas statistilisi meetodeid, et analüüsida ligi miljonit galaktikat Baryoni võnkespektroskoopilise uuringu (BOSS) andmeväljaandest koos Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) pärandpildiuuringutega. Teadlased leidsid, et nende meetod tuvastas täpselt Baryoni akustiliste võnkumiste asukohad.

See uus tehnika koos teiste kosmilise kauguse redeli meetoditega võib aidata lahendada Hubble'i pinget ja anda täpsemaid hinnanguid kosmiliste kauguste kohta. See võib muuta meie arusaama universumist ja tuua valgust tumeaine, tumeenergia ja gravitatsiooni käitumise saladustele suurtes skaalades.

Allikad: EurekAlert, Nature